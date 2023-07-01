衛星圖揭白俄疑迅速建瓦格納據點

俄羅斯傳媒日前報道，瓦格納可在距離明斯克約90公里的阿西波維奇（Asipovichi）一處空置的軍事設施建立新基地。ESA「哨兵2」號（Sentinel 2）衛星6月27日拍得的影像顯示，阿西波維奇附近謝爾村（Tsel）出現多列長形建築，而同樣位置於6月14日仍是一片空地。路透社前天報道稱未能確認這些建築的用處。俄羅斯總統普京在兵變平息後稱，瓦格納成員可選擇前往白俄。白俄總統盧卡申科周二指，瓦格納首腦普里戈任已抵達當地。北約東沿國家多日來對瓦格納勢力進入白俄表示憂慮。

CNN：「末日將軍」為瓦格納VIP

另外，美國有線新聞網絡（CNN）周四報道，從總部設於英國倫敦、追蹤克里姆林宮相關人士犯罪活動的組織「檔案中心」（Dossier Center）所取得文件顯示，被指對瓦格納兵變知情的侵烏行動副總指揮「末日將軍」蘇羅維金（Sergei Surovikin）在瓦格納註冊有個人編號，並與另外至少30名俄軍高層和情報官員，並列於該組織的「尊貴」（VIP）成員名單中，但未知VIP成員在瓦格納的角色。報道指雖已知蘇羅維金與瓦格納有聯繫，但文件反映他跟該組織關係緊密。

（路透社/CNN）

（俄軍侵烏）