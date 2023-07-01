衛星圖揭白俄疑迅速建瓦格納據點

【明報專訊】歐洲太空總署（ESA）拍得的最新衛星影像顯示，白俄羅斯首都明斯克東南方一條村落近日似乎建了新設施（圖），被指可能是為上周六兵變失敗的俄僱傭兵組織瓦格納集團遷往當地迅速打造據點。
俄羅斯傳媒日前報道，瓦格納可在距離明斯克約90公里的阿西波維奇（Asipovichi）一處空置的軍事設施建立新基地。ESA「哨兵2」號（Sentinel 2）衛星6月27日拍得的影像顯示，阿西波維奇附近謝爾村（Tsel）出現多列長形建築，而同樣位置於6月14日仍是一片空地。路透社前天報道稱未能確認這些建築的用處。俄羅斯總統普京在兵變平息後稱，瓦格納成員可選擇前往白俄。白俄總統盧卡申科周二指，瓦格納首腦普里戈任已抵達當地。北約東沿國家多日來對瓦格納勢力進入白俄表示憂慮。
CNN：「末日將軍」為瓦格納VIP
另外，美國有線新聞網絡（CNN）周四報道，從總部設於英國倫敦、追蹤克里姆林宮相關人士犯罪活動的組織「檔案中心」（Dossier Center）所取得文件顯示，被指對瓦格納兵變知情的侵烏行動副總指揮「末日將軍」蘇羅維金（Sergei Surovikin）在瓦格納註冊有個人編號，並與另外至少30名俄軍高層和情報官員，並列於該組織的「尊貴」（VIP）成員名單中，但未知VIP成員在瓦格納的角色。報道指雖已知蘇羅維金與瓦格納有聯繫，但文件反映他跟該組織關係緊密。