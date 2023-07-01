兵變衝擊俄中東非洲地緣影響力 藉瓦格納維安換資源 軍事政經龐大網絡前景不明

自2006年以來，普京一直努力重建俄在非洲的影響力。俄羅斯在非洲影響力擴張，既是非洲最大武器供應國，有國家甚至僱用俄羅斯私人軍事服務公司提供反叛亂和反恐培訓及建議。

瓦格納的名字2014年首次出現，他們參與俄羅斯吞併克里米亞行動，也開始參與全球多地的多場衝突，如敘利亞內戰。瓦格納也活躍於在中非共和國、利比亞、馬里、蘇丹等非洲國家。美國官員說，該集團在幾個非洲國家駐有部隊，為當地領導人提供保安，以換取鑽石礦、金礦在內的寶貴資源，同時增進這些國家與俄關係。

灰色地帶運作 「合理推諉」暴行

多年來，俄羅斯依賴瓦格納在全球為其服務，特別是在不希望公開投入軍隊或資源之地，這使瓦格納可在灰色地帶運作。這為莫斯科在全球其他角落施加影響力並維護其利益之際，為其軍事行動提供一定程度的「合理推諉」（plausible deniability）。

瓦格納被指以殘忍手段執行任務。2021年發動政變掌權的馬里軍政府與瓦格納合作，聯合國早前呼籲調查瓦格納戰士和馬里政府軍犯下罪行，指自2021年起聯合國專家「持續收到關於恐怖處決、亂葬崗、施酷刑、強姦和性暴力、搶劫、任意拘禁和強迫失蹤等罪行的震驚報告」。

瓦格納戰士以顧問和軍事教官身分到中非共和國，並在總統圖瓦德拉的衛隊中服役。有報道指瓦格納獲得開採鑽石、黃金和木材等合同，隨之而來的是其在該國侵犯人權的報告。

美國指控瓦格納為相關國家帶來「死亡與破壞」，在6月27日把來自阿聯酋、中非共和國和俄羅斯的4家公司列制裁對象，指他們涉從事非法黃金交易資助瓦格納，維持並擴大瓦格納在烏克蘭和一些非洲國的軍事力量。

「停火」受質疑 不和威脅盟友

瓦格納兵變過後，西方官員和地區當局對普里戈任與克宮達成的「停火」感懷疑，認為兩者不和可能威脅到俄在非洲利益以及其盟友的穩定。

俄外長拉夫羅夫周一表示，他沒有看到非洲國家有任何恐慌，也沒看到非洲國家與俄關係有任何變化。他稱俄「教官」將繼續在中非共和國工作，瓦格納在聖彼得堡的總部也堅稱該組織「正常」運作。

大西洋理事會特聘研究員John Peter Pham表示，目前尚不清楚瓦格納最終是否會被迫與俄政府更密切地合作，或者是否可能「分裂成半打迷你瓦格納」並更自主地運作，但他說最少在未來幾個月瓦格納首腦普里戈任「不會關注他在非洲的業務」。

國際預防危機組織（International Crisis Group）非洲項目副主任巴克斯（Pauline Bax）指「除非與（俄羅斯）國防部合作，否則無法設想該集團如何能繼續在那裏（非洲）運作」，但普京「不能派俄羅斯士兵代替瓦格納，也無法想像該集團馬上撤出非洲」。

（法新社/中東之眼/衛報/華盛頓郵報）

（環球經緯）