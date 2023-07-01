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歐盟更新對華立場 納「去風險化」表述

【明報專訊】歐盟周四（6月29日）起一連兩日在比利時布魯塞爾舉行峰會，昨日發表有關中國議題結論的聲明，稱會繼續減少對中國的關鍵依賴，在必要及適當情况下「去風險化」（de-risk）及「多樣化」（diversify）。文件亦提及歐盟關注台灣海峽日益緊張的局勢，表明反對任何單方面通過武力或脅迫改變現狀的企圖，是首度在歐盟峰會結論中寫入相關內容。

歐盟峰會的討論焦點圍繞多個議題，包括軍援烏克蘭、沒收被凍結的俄羅斯資產及中國的經濟威脅等。結論文件首先重申歐盟對中國採取的多方面政策方針，即同時為歐盟的伙伴、競爭者及體制對手。文件指歐盟與中國政治和經濟體制不同，但在追求建設性和穩定關係上有共同利益，這利益是基於尊重以規則為基礎的國際秩序、平衡地接觸和互惠。歐盟又會繼續與中國合作應對全球挑戰，並鼓勵中國在氣候變化、衛生、糧食安全及人道主義援助等採取更積極行動。

此外，歐盟認為中國將繼續作為重要的經貿伙伴的同時，歐盟會尋求確保公平競爭環境，又會繼續減少包括供應鏈等方面的關鍵依賴，在必要和適當情况下去風險化和多樣化，但無意與中國脫鈎。德國總理朔爾茨在會後談及歐盟對華政策稱，歐盟須避免對華戰略依賴，但稱會繼續維持經濟合作，他稱這並非脫鈎，而是去風險化。

峰會結論首提反武力改變台海現狀

文件又提到東海及南海對地區及全球繁榮和安全有重要戰略意義，對於台灣海峽局勢日益緊張，峰會領袖表示反對任何單方面通過武力或脅迫改變現狀的企圖，並再次確認歐盟一貫「一個中國政策」。中央社指，歐洲之前公開關注台海及反對武力改變現狀，可見於2021年以來七國集團聯合聲明和美歐峰會、日歐峰會聯合聲明，以及歐盟高層近年個別談話，寫入歐盟峰會結論則是首次。

另外，文件指歐盟致力促進對人權及基本自由尊重，峰會領袖重申關注強迫勞動、維權人士及少數族裔待遇、西藏及新疆狀况，及中國大陸履行對香港承諾等。

（路透社/中央社/歐盟網站）

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