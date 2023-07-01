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維珍銀河首次太空商業飛行

【明報專訊】太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）的太空飛機周四（6月29日）接載3名來自意大利的乘客飛至太空邊緣，是該公司由英國富豪布蘭森自2004年成立以來首次進行太空商業飛行任務。

全程75分鐘 乘客感受數分鐘失重

運載「團結」號（VSS Unity）太空飛機的母船「​夏娃」號（VMS Eve），在當地時間早上8時半從美國新墨西哥州的美國太空港（Spaceport America）起飛，「團結」號在起飛40分鐘後脫離「​夏娃」號，以近3馬赫（音速3倍）的速度飛到離海平面約85公里的太空邊緣，讓乘客感受數分鐘的失重狀態。整趟行程從起飛到返回地面歷時約75分鐘。

是次「銀河01」（Galactic 01）太空商業飛行任務的3名乘客來自意大利國家研究委員會（National Research Council），分別是空軍上校維拉代伊（Walter Villadei）、中校蘭多爾菲（Angelo Landolfi）及委員會成員卡盧奇（Pantaleone Carlucci），另有1名維珍銀河的太空人指導員，而「​夏娃」號及「團結」號上各有1名指揮人員及機師負責飛行。

今次「商業」飛行實為一次科研任務，乘客在機艙內進行13項實驗，包括收集生物識別數據、測量認知能力並記錄某些液體和固體在微重力條件下如何混合等。維拉代伊此行也是準備未來登上國際太空站任務訓練的一部分，他形容這是一趟美好旅程，最喜歡的時刻是看到烏黑的太空和藍色的地球形成對比。

歷20年發展與挫折 遲對手1年啟航

這次飛行對維珍銀河而言是姍姍來遲的突破，在經歷20年的發展挫折後終於開通商業飛行服務。它的主要競爭對手如電動車公司行政總裁馬斯克創立的SpaceX，及電商巨擘亞馬遜創辦人貝索斯成立的藍色起源（Blue Origin）去年已展開送付費旅客上太空行動，後者其中一名客戶為日前乘搭探索「鐵達尼」號殘骸潛水器「泰坦」號遇難的英國富豪哈丁（Hamish Harding）。

（路透社/法新社/維珍銀河網站）

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