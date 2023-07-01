偏保守派裁決接連出台 拜登：這不是正常法院

拒增大法官人數平衡「恐無法回頭」

「歧視仍存在於美國。今日的判決不會改變這點，這是簡單事實。」拜登在記者會重申不同意裁決，一名記者問到最高法院是否「失控」時，他答稱「這不是正常法院」。拜登其後在電視節目解釋，自己指涉的是最高法院推翻前任大法官所定案例的意願。他同時表明不會支持增加大法官人數、以令最高法院更自由派的提議，警告此舉可能會導致無法回頭、不健康的最高法院政治化進程。

離推翻「羅訴韋德案」一年

美國最高法院多年來保守派和自由派大法官的比例維持在五比四，有時候立場較溫和的保守派大法官會在特定議題上「倒戈」，但特朗普任內有3次提名大法官的機會，令立場比例變成六比三。此後最高法院多次作出倒向保守派的裁決，包括推翻「羅訴韋德案」等極具爭議案件的偏自由派裁決。

這次大學收生平權措施的案件也一樣，而保守派和自由派法官更在判辭上明顯地針鋒相對。保守派托馬斯（Clarence Thomas）的意見書中多處針對去年由拜登政府提名的黑人女新任大法官傑克遜（Ketanji Brown Jackson），包括形容她目光短淺，「充滿種族概念的世界觀，每一步都站不住腳」。傑克遜則反擊說，托馬斯「展現對種族意識的執念」。她在北卡大的案件中撰寫措辭激烈的反對意見書，質疑道：「倘若這個國家的大專院校被要求無視一件重要的事，那件事也不會離我們而去。種族主義將需要更多時間才能遠離我們。」

（衛報/紐約時報/路透社）