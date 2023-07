硬定族裔比例非擇優而錄

在教育方面,為了讓大學學生更多元化,大學招生時會考慮種族因素,並會優待少數族裔。不過,有些學校近年矯枉過正,硬性規定招收某族裔學生比例,結果不是擇優而錄,引發「逆向歧視」爭議。

1978年加州大學董事會訴巴基案(Regents of the University of California v. Bakke)打響反對平權行動第一槍。白人男子巴基(Allan P. Bakke)連續兩年被加州大學戴維斯分校醫學院拒絕取錄,但是該學院根據配額制取錄一些比巴基條件差的黑人學生。巴基其後控告加州大學,最高法院裁定校方對黑人學生實行配額制違憲,但是仍然支持平權行動。該裁決成為批准高等學府實施平權行動的里程牌。

(明報資料室)