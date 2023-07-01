美大學被禁招生「平權」 亞裔捲政治角力 「減少偏見」vs「被當棋子」 最高院判違憲惹兩極反應

種族比例先於成績 亞裔生入名校機會減

這系列裁決涉及兩宗由反平權措施活動人士布盧姆（Edward Blum）成立的組織「學生支持公平入學」（SFFA）在2014年入稟法院的集體訴訟案件：第一宗是指控北卡羅萊納大學歧視美國白人和亞裔申請者，第二宗則是指控哈佛大學對亞裔美國人申請者存有偏見。爭議焦點在於亞裔學生即使考到高分，但在平權措施下入學機會反不如成績較差的黑人或拉美裔同學。有份參與今次集體訴訟的亞裔學生Jon Wang此前接受霍士新聞訪問，表示自己在SAT考試取得接近滿分的1590分，自身高中平均GPA高達4.65，但最終申請哈佛和麻省理工等6間名校都碰壁。

最高法院在第一宗裁決中，以六對三裁定控方勝訴，後者則是六比二。裁決指兩間院校的做法無法符合美國憲法第十四修正案中的「平等保護條款」。判決結果出爐後掀起兩極化反應。史丹福大學校長泰西耶-拉維涅（Marc Tessier-Lavigne）表示，對裁決深感失望，認為裁決「推翻學校長期以來錄取學生時注重種族、實現多元族裔的措施」。提倡教育領域種族平等的組織The Education Trust-West說，此判決「推翻平權史上的重大勝利」。以亞裔成員為主的加州人平等權益基金會（Californians for Equal Rights Foundation）則於官網上寫道：「法律平等保護原則在最高法院取得重大勝利」，SFFA理事會成員Kenny Xu表示，裁決會減少針對亞裔美國人學生的偏見。

亞裔組織：白人至上興訟者利用亞裔

兩宗案件都涉及亞裔美國人，蓋因亞裔與白人都是美國高等院校招生採取「平權措施」而較受負面影響的族群。《華盛頓郵報》針對目前禁止高等教育入學政策以種族為基礎的8個州份，審視過去30年的種族和族裔數據，發現在有禁令州份會出現白人「比例過高」（overrepresented，即該族裔入學比例高於其佔人口比例）情况遠比沒有禁令州份嚴重，亞裔情况類似；黑人和拉美裔在無禁令州份都是比例過低，但前者在有禁令州份的比例過低情况反而沒那麼嚴重，拉美裔則在有禁令州份有遠更嚴重的比例過低情况。

然而，有專家和社會活動人士質疑，這項裁決是亞裔美國人被用作「楔子」損害公民權利的又一例子。總部位於喬治亞州的非牟利組織亞裔美國人支持基金（AAAF）在新聞稿稱：「那些訴訟背後的白人至上主義政治議程，利用少數反對平權措施的亞裔美國人，作為其行動的棋子——將模範少數族群（model minority）的迷思武器化，藉此分化我們社區……平權措施政策在保障亞裔美國人進入高等教育上曾發揮重要作用。」

過半亞裔認好事 僅1/5撐用於大學收生

亞裔美國人對平權措施的看法甚為複雜。皮尤研究中心6月初的最新民調顯示，74%受訪成年亞裔美國人「聽說過平權措施」，當中有53%表示「平權措施是好事」。惟同一民調亦顯示，如果被問到大學收生決定應否考慮種族或族裔時，亞裔美國人受訪者中只有21%支持。

（綜合報道）