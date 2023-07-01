美大學被禁招生「平權」 亞裔捲政治角力 「減少偏見」vs「被當棋子」 最高院判違憲惹兩極反應

【明報專訊】美國最高法院周四（6月29日）裁定兩間著名大學收生時涉及以種族或族裔為考慮基準的做法違憲，變相禁止在美國行之有年、旨在保障少數族裔接受高等教育機會的「平權措施」（affirmative action）政策。儘管個別州份早已禁止平權措施，這次裁決將禁令擴展到聯邦層面。兩宗案件都有提及普遍學業成績較佳的美國亞裔學生因平權措施令入讀名校難度大增，令亞裔美國人成為這次政治角力的焦點。然而，有亞裔美國人組織質疑，興訟的白人至上主義者將少數心懷不滿的亞裔美國人當成分化社會和針對黑人的棋子。民主黨籍美國總統拜登批評判決，其共和黨前任特朗普則稱讚判決。
種族比例先於成績 亞裔生入名校機會減
這系列裁決涉及兩宗由反平權措施活動人士布盧姆（Edward Blum）成立的組織「學生支持公平入學」（SFFA）在2014年入稟法院的集體訴訟案件：第一宗是指控北卡羅萊納大學歧視美國白人和亞裔申請者，第二宗則是指控哈佛大學對亞裔美國人申請者存有偏見。爭議焦點在於亞裔學生即使考到高分，但在平權措施下入學機會反不如成績較差的黑人或拉美裔同學。有份參與今次集體訴訟的亞裔學生Jon Wang此前接受霍士新聞訪問，表示自己在SAT考試取得接近滿分的1590分，自身高中平均GPA高達4.65，但最終申請哈佛和麻省理工等6間名校都碰壁。
最高法院在第一宗裁決中，以六對三裁定控方勝訴，後者則是六比二。裁決指兩間院校的做法無法符合美國憲法第十四修正案中的「平等保護條款」。判決結果出爐後掀起兩極化反應。史丹福大學校長泰西耶-拉維涅（Marc Tessier-Lavigne）表示，對裁決深感失望，認為裁決「推翻學校長期以來錄取學生時注重種族、實現多元族裔的措施」。提倡教育領域種族平等的組織The Education Trust-West說，此判決「推翻平權史上的重大勝利」。以亞裔成員為主的加州人平等權益基金會（Californians for Equal Rights Foundation）則於官網上寫道：「法律平等保護原則在最高法院取得重大勝利」，SFFA理事會成員Kenny Xu表示，裁決會減少針對亞裔美國人學生的偏見。
亞裔組織：白人至上興訟者利用亞裔
兩宗案件都涉及亞裔美國人，蓋因亞裔與白人都是美國高等院校招生採取「平權措施」而較受負面影響的族群。《華盛頓郵報》針對目前禁止高等教育入學政策以種族為基礎的8個州份，審視過去30年的種族和族裔數據，發現在有禁令州份會出現白人「比例過高」（overrepresented，即該族裔入學比例高於其佔人口比例）情况遠比沒有禁令州份嚴重，亞裔情况類似；黑人和拉美裔在無禁令州份都是比例過低，但前者在有禁令州份的比例過低情况反而沒那麼嚴重，拉美裔則在有禁令州份有遠更嚴重的比例過低情况。
然而，有專家和社會活動人士質疑，這項裁決是亞裔美國人被用作「楔子」損害公民權利的又一例子。總部位於喬治亞州的非牟利組織亞裔美國人支持基金（AAAF）在新聞稿稱：「那些訴訟背後的白人至上主義政治議程，利用少數反對平權措施的亞裔美國人，作為其行動的棋子——將模範少數族群（model minority）的迷思武器化，藉此分化我們社區……平權措施政策在保障亞裔美國人進入高等教育上曾發揮重要作用。」
過半亞裔認好事 僅1/5撐用於大學收生
亞裔美國人對平權措施的看法甚為複雜。皮尤研究中心6月初的最新民調顯示，74%受訪成年亞裔美國人「聽說過平權措施」，當中有53%表示「平權措施是好事」。惟同一民調亦顯示，如果被問到大學收生決定應否考慮種族或族裔時，亞裔美國人受訪者中只有21%支持。