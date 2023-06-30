克宮被指着手奪瓦格納海外控制權

中東非洲「肥肉」 副外長赴敘傳話

多年來，瓦格納集團為中東和非洲各地的專制政權提供保安服務。WSJ報道，瓦格納兵變平息後，俄副外長乘飛機前往敘利亞首都大馬士革，親自向敘總統巴沙爾傳遞一個資訊：瓦格納集團的部隊在敘利亞將不再獨立行動。俄羅斯外交部高級官員則致電中非共和國總統，保證上周六的危機不會擾亂俄羅斯在非洲的擴張計劃。這名總統的私人保鑣中有瓦格納僱傭兵。

俄羅斯緊急情况部的政府飛機從敘利亞飛往瓦格納在國外另一重要據點馬里（Mali）。馬里軍政府要求結束聯合國長達10年的維和任務，並押注莫斯科方面填保其保安真空。該國政府每月向瓦格納支付1000萬美元（約7800萬港元）。一名美國情報官員說，俄羅斯已經告訴瓦格納的戰士和工人要堅守崗位，如果拒絕履行職責，將遭嚴厲報復。

俄嚴厲警告瓦格納戰士堅守崗位

根據外交官和情報官員、瓦格納叛逃者、了解談話情况的人士以及對國際飛行數據的仔細研究，這一系列緊急外交活動反映俄總統普京試圖淡化國內的亂局，並向俄羅斯在非洲和中東的合作伙伴保證，瓦格納在這些地區的行動將不間斷地繼續下去。不過，從現在開始，這些行動將由新的管理層負責，這是讓莫斯科更滿意的結果。

根據西方官員和WSJ看到的文件，瓦格納以極低的成本和適當的距離，幫助克里姆林宮積累國際影響力並獲得收入，維持俄羅斯在非洲影響力和資助烏克蘭行動的重要資金來源。

多年來一直否認與瓦格納有任何關係的俄羅斯，似乎正試圖接管普里戈任和其副手管理的分佈廣泛的僱傭兵網絡，但目前還不清楚俄羅斯能接管多少以及進展速度如何。

（華爾街日報）

（俄軍侵烏）