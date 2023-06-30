俄媒：「末日將軍」涉兵變遭清算 與瓦格納首腦友好 蘇羅維金傳被拘

獨立傳媒《莫斯科時報》俄語版周三引述匿名消息報道，俄羅斯對烏克蘭「特別軍事行動」副總指揮蘇羅維金（Sergei Surovikin）已被捕，其中一名消息人士稱其被捕原因是在瓦格納兵變一事中，選擇「站在普里戈任的一邊」。報道又指俄羅斯知名軍事博主羅曼諾夫（Vladimir Romanov）也有報道相關事件。俄知名記者韋內季赫托夫（Alexei Venediktov）稱，蘇羅維金自上周六起與家人斷絕聯絡，其保鑣亦保持沉默。路透社則引述俄媒和網誌稱，蘇羅維金或遭囚於莫斯科的萊福爾托沃（Lefortovo）拘留設施。

彭博社：蘇羅維金被限制未入獄

彭博社昨引述知情人士報道，軍事檢察官連續幾天向蘇羅維金問話，主要針對他與普里戈任的關係。這名知情人士還表示，蘇羅維金被限制在一個地方，但並未入獄。

現年56歲的蘇羅維金是俄羅斯第一名領導空天軍的陸軍將領，因在車臣戰爭和俄軍干預敘利亞內戰中作風強硬，而獲得「末日將軍」之名，在俄軍內部和軍事迷之間深受支持，西方對他作戰能力的評價也高，去年10月至今年1月曾任對烏「特別軍事行動」總指揮。蘇羅維金被指與普里戈任友好，是後者沒批評的將領。兵變當天，蘇羅維金曾拍片呼籲普里戈任和瓦格納「停止行動」，但他顯得不高興和疲憊，未知是否在威脅下被迫拍片。

專家指兵變成俄清洗部隊藉口

克宮發言人佩斯科夫周三未有直接否認《紐約時報》之前一天報道，內容指蘇羅維金事前得悉瓦格納計劃兵變，以及俄當局正調查其是否同謀。佩斯科夫僅稱有關兵變「正流傳很多揣測和謠言」，而該美國報章的報道是例子之一。路透社周三引述3名美國官員稱，蘇羅維金被認為同情瓦格納兵變，但不清楚有否積極行動支持。

美國戰爭研究所（ISW）周三則表示，蘇羅維金的軍事「親信」正以「串謀叛變」被控。該智庫引述俄羅斯親克宮Telegram軍事分析頻道Rybar稱，俄軍指揮架構有人明顯在鎮壓瓦格納譁變上表現「優柔寡斷」，甚至「支持」對方，因此正面臨對普京政權忠誠度的一次「撞擊測試」。Rybar表示，瓦格納兵變「已成為對俄武裝部隊作大規模清洗的藉口」。

烏戰最高負責人未現身惹關注

相較防長紹伊古在兵變後已多次在公開場合露面，同被普里戈任指控需為烏戰失利負責的俄軍總參謀長、現對烏特別軍事行動總指揮格拉西莫夫（Valery Gerasimov）下落惹來外界關注。Rybar稱格拉西莫夫雖官方名義上仍是烏戰最高負責人，但實際指導作戰的已是俄軍空降部隊（VDV）指揮官捷普林斯基（Mikhail Teplinsky）。

另一方面，曾任普京保鑣的「聯邦國民警衛隊」首長佐洛托夫（Viktor Zolotov），因在兵變公開表示「誓死捍衛莫斯科」獲嘉獎。普京周二指佐洛托夫將在對烏行動扮演更多角色。

《紐約時報》周三分析，普京整肅軍事高層代價高昂，因不少軍政高層都是普里戈任盟友或同情者。普京周三罕有高調出訪北高加索達吉斯坦，與當地民眾親密互動，西方傳媒認為這旨在突顯他在兵變後仍獲公眾支持。

（路透社/金融時報/紐約時報）

（俄軍侵烏）