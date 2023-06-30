俄媒：「末日將軍」涉兵變遭清算 與瓦格納首腦友好 蘇羅維金傳被拘

【明報專訊】俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納集團」上周六兵變平息後，西方傳媒紛猜測俄羅斯總統普京開始藉機整肅軍隊和清算參與者。俄傳媒和當地具影響力的軍事博客周三（28日）稱，當局正清除被認為「優柔寡斷」鎮壓兵變的軍方人員，其中有「末日將軍」之稱的侵烏行動副總指揮蘇羅維金被懷疑與瓦格納首腦普里戈任同一陣線而被拘留。另一方面，有在兵變中積極捍衛政權的忠誠官員將領則獲得晉升褒獎。
獨立傳媒《莫斯科時報》俄語版周三引述匿名消息報道，俄羅斯對烏克蘭「特別軍事行動」副總指揮蘇羅維金（Sergei Surovikin）已被捕，其中一名消息人士稱其被捕原因是在瓦格納兵變一事中，選擇「站在普里戈任的一邊」。報道又指俄羅斯知名軍事博主羅曼諾夫（Vladimir Romanov）也有報道相關事件。俄知名記者韋內季赫托夫（Alexei Venediktov）稱，蘇羅維金自上周六起與家人斷絕聯絡，其保鑣亦保持沉默。路透社則引述俄媒和網誌稱，蘇羅維金或遭囚於莫斯科的萊福爾托沃（Lefortovo）拘留設施。
彭博社：蘇羅維金被限制未入獄
彭博社昨引述知情人士報道，軍事檢察官連續幾天向蘇羅維金問話，主要針對他與普里戈任的關係。這名知情人士還表示，蘇羅維金被限制在一個地方，但並未入獄。
現年56歲的蘇羅維金是俄羅斯第一名領導空天軍的陸軍將領，因在車臣戰爭和俄軍干預敘利亞內戰中作風強硬，而獲得「末日將軍」之名，在俄軍內部和軍事迷之間深受支持，西方對他作戰能力的評價也高，去年10月至今年1月曾任對烏「特別軍事行動」總指揮。蘇羅維金被指與普里戈任友好，是後者沒批評的將領。兵變當天，蘇羅維金曾拍片呼籲普里戈任和瓦格納「停止行動」，但他顯得不高興和疲憊，未知是否在威脅下被迫拍片。
專家指兵變成俄清洗部隊藉口
克宮發言人佩斯科夫周三未有直接否認《紐約時報》之前一天報道，內容指蘇羅維金事前得悉瓦格納計劃兵變，以及俄當局正調查其是否同謀。佩斯科夫僅稱有關兵變「正流傳很多揣測和謠言」，而該美國報章的報道是例子之一。路透社周三引述3名美國官員稱，蘇羅維金被認為同情瓦格納兵變，但不清楚有否積極行動支持。
美國戰爭研究所（ISW）周三則表示，蘇羅維金的軍事「親信」正以「串謀叛變」被控。該智庫引述俄羅斯親克宮Telegram軍事分析頻道Rybar稱，俄軍指揮架構有人明顯在鎮壓瓦格納譁變上表現「優柔寡斷」，甚至「支持」對方，因此正面臨對普京政權忠誠度的一次「撞擊測試」。Rybar表示，瓦格納兵變「已成為對俄武裝部隊作大規模清洗的藉口」。
烏戰最高負責人未現身惹關注
相較防長紹伊古在兵變後已多次在公開場合露面，同被普里戈任指控需為烏戰失利負責的俄軍總參謀長、現對烏特別軍事行動總指揮格拉西莫夫（Valery Gerasimov）下落惹來外界關注。Rybar稱格拉西莫夫雖官方名義上仍是烏戰最高負責人，但實際指導作戰的已是俄軍空降部隊（VDV）指揮官捷普林斯基（Mikhail Teplinsky）。
另一方面，曾任普京保鑣的「聯邦國民警衛隊」首長佐洛托夫（Viktor Zolotov），因在兵變公開表示「誓死捍衛莫斯科」獲嘉獎。普京周二指佐洛托夫將在對烏行動扮演更多角色。
《紐約時報》周三分析，普京整肅軍事高層代價高昂，因不少軍政高層都是普里戈任盟友或同情者。普京周三罕有高調出訪北高加索達吉斯坦，與當地民眾親密互動，西方傳媒認為這旨在突顯他在兵變後仍獲公眾支持。