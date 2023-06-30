超低頻重力波尋獲 助解宇宙起源

愛因斯坦在1915年發表的廣義相對論中提出重力波理論，認為重力波（gravitational waves，又稱引力波）是宇宙中加速運動的有質量物體擾動周圍時空而產生的「時空漣漪」。重力波信號極其微弱，卻是探測宇宙中不發光物質的直接手段。美國和意大利的天文台2015年偵測到由兩個黑洞碰撞時產生的重力波，首次確認重力波存在。不過，那次偵側到的是「高頻波」，科學家幾十年來一直尋找的是低頻重力波。由於更大質量的天體產生的重力波頻率更低，探測超低頻率納赫茲（nanohertz）重力波，對於理解超大質量黑洞、星系合併歷史和宇宙大尺度結構形成等具重要意義。

「背景嗡嗡聲」低沉迴盪

重力波聯合觀測團體「國際脈衝星計時陣列」（IPTA，成員包括歐洲脈衝星計時陣列、北美納赫茲重力波天文台、澳洲帕克斯脈衝星計時陣列、印度脈衝星計時陣列）在幾個大洲從事重力波探測工作的科學家周四透露，他們終於發現超低頻重力波存在的有力證據。

重力波穿越太空時會擠壓和拉伸它們經過的所有物體。科學家目前主要靠大型射電望遠鏡長期觀測自轉極其規律的脈衝星，尋找重力波擠壓和拉伸物體的證據。歐洲脈衝星計時陣列成員基斯（Michael Keith）解釋，有些脈衝星每秒旋轉數百次，以極為規律的間隔發出無線電波束。科學家用世界各地的射電望遠鏡共同觀測銀河系中共115顆脈衝星，之後測量脈衝時間的極小差異，尋找重力波的明顯迹象。

基斯告訴法新社：「我們現知道宇宙充滿重力波。」他形容所有這些黑洞「背景嗡嗡聲」就像「坐在一家嘈雜餐廳裏聽到所有人在交談」。

「中國天眼」測得納赫茲重力波

同時，由中國科學院國家天文台等單位科研人員組成的中國脈衝星測時陣列（CPTA）團隊，周四在學術期刊《天文和天體物理學研究》發表研究成果，稱利用「中國天眼」FAST對57顆毫秒脈衝星作長期監測，探測到納赫茲重力波存在關鍵證據。

（路透社/法新社/新華社）