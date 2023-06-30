法版BLM示威擴大 4萬警全國戒備防亂

事源17歲青年尼爾（Nael M.）周二早上因違反交通規則被兩名警察攔下，警方最初表示是尼爾開車撞向警員，一名警官遂向他開槍。惟其後網傳影片顯示，兩名警察當時站在停下的汽車旁，其中一名警察用槍指向司機，有聲音稱「你的頭將會中彈」。當汽車突然開走，警察似乎直接開槍，汽車移動數十米後撞毁，司機其後不治。法國反種族歧視社運人士指尼爾是阿爾及利亞裔。

事件隨後觸發示威，周三晚更從首都周邊地區擴展到圖盧茲、第戎和里昂等城市。楠泰爾附近地區有示威者向安全部隊發射煙花和炮仗，汽車及垃圾桶起火、道路被堵，有人在一幢建築物牆壁塗鴉，寫上「為尼爾伸張正義」、「警察殺人」；在圖盧茲亦有數輛車被燒毀，警察和消防員遭到擲物襲擊，第戎和里昂亦有類似事件發生。當局周三出動9000警力應對示威，內政部長達爾馬寧昨表示周四晚會派出4萬警員到全國各地，但他指不會宣布緊急狀態。死者母親呼籲民眾周四下午在楠泰爾示威。

法國《世界報》昨報道，楠泰爾青年被警槍殺事件令人聯想到2020年5月美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德被警員跪頸殺死一案。兩案有相同之處——涉事者為執法人員、過程被人拍攝及幾乎被現場直播、當中涉及一個受社會歧視群體的象徵代表，即來自工人階級社區的受害者。弗洛伊德事件當年重燃了美國的「黑人的命也是命」運動。

馬克龍指不可原諒 警工會斥未查先判

馬克龍周三到訪馬賽時表示稱事件中青年被殺是無法解釋和不可原諒，任何事都無法為一名年輕人之死辯解。然而有警察工會不滿馬克龍的言論，其中法國警察工會聯盟發聲明表示，難以相信馬克龍在公義得以彰顯前就譴責警方。

（法新社/BBC/衛報）