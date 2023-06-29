印藥廠工業原料製咳水釀禍 世衛料因醫用原料價飈 改用廉價毒物

路透社報道，位於印度北方邦的馬里昂生物科技曾向馬婭化學科技印度（Maya Chemtech India，下稱馬婭），購入了丙二醇作為咳藥水成分。丙二醇（Propylene Glycol ) 有兩種，一種可用於藥物和食品，另一種用於工業，通常用於洗潔精、防凍劑、油漆及增強殺蟲劑功效。馬婭只銷售工業類原料，沒有出售醫藥原料許可。

銷售原料公司：不知用作製藥

馬婭的消息人士向路透社記者表示，他們不知道馬里昂會用丙二醇製造咳藥水。參與案件調查的消息人士說，馬里昂應該按印度國家製藥標準採用材料，而且馬里昂未測試過製藥成分，就用在銷售到烏茲別克的咳藥水中。

馬里昂涉及去年烏茲別克19宗5個月大至4歲嬰幼兒服咳藥水後，死於急性腎功能衰竭個案。烏茲別克衛生部去年發表分析報告，顯示馬里昂生產的兩款咳藥水，含有不適合人體吸收的二甘醇（diethylene glycol）和乙二醇（ethylene glycol）。二甘醇和乙二醇是丙二醇的廉價替代品。今年4月，太平洋的馬紹爾群島、密克羅尼西亞也發現印度旁遮普邦一間藥廠製造的化痰藥水，含有「不可接受分量」的二甘醇和乙二醇。

最少7國兒童受害 合計逾300宗

去年7月起，烏茲別克、印尼、岡比亞等最少7個國家均有5歲以下兒童，服用高濃度二甘醇、乙二醇污染的咳嗽感冒藥水身亡，合計逾300宗。印度官方檢定發現馬里昂22個樣本「攙假」。它和另一印度藥廠已被除牌。印度作為世界製藥大國，6月起已強制咳藥水在出口前，提交中央藥物檢測實驗室檢驗。

世衛本月向路透社表示，估計因為丙二醇2021年價格飈升，部分商家遂混合使用較廉價具毒性液態化學物。世衛發言人哈里斯上周稱，迄今發現印度和印尼最少15個製造商生產的逾20種劣質藥水產品，包括咳藥、退燒藥和維他命。哈里斯強調，二甘醇、乙二醇皆有毒，不應該存在於供人服用的藥物。

（路透社/經濟時報）