危地馬拉親華候選人出線 台恐失邦交國

8．20總統選舉次輪投票決戰

危地馬拉周日（25日）舉行的首輪總統選舉，選前民調排第8的前總統之子阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）意外地以第二高得票率出線，將在8月20日次輪選舉，與前第一夫人托雷斯（Sandra Torres）對決。由於兩人政治立場皆左傾，意味該國事隔逾十年將再出現左翼總統。不過阿雷瓦洛親北京，托雷斯親台，選舉結果將牽動台海兩岸邦交國之爭。

64歲的阿雷瓦洛是外交官出身，現為國會議員，其父親是該國首名民選總統。他周二（27日）受訪表示，危地馬拉需要以自身利益出發的外交政策，他倘當選，會尋求與北京建立更密切的關係。他說：「我們需要促進和擴大與中國大陸的貿易關係。」不過，他仍將在互相尊重的框架內，與兩岸保持良好政治關係。

其對手「全國希望聯盟」候選人、左翼前總統科洛姆的前妻托雷斯，則在選前對《日經新聞》表示倘當選，將加強與台的外交和商務關係，考慮成立稅制優惠的經濟特區，吸引台灣企業前往投資。

危地馬拉是台灣僅剩的13個邦交國之一。而中國大陸現時是危地馬拉主要進口國。現任總統賈馬太2021年受訪披露，北京曾叫該國與之建交，但他拒絕了。

台：積極尋求兩候選人支持

台灣外交部致路透社聲明表示，台灣將積極尋求與上述兩大候選人的支持，以維護兩邦傳統友好關係。

（路透社/中央社/中通社）