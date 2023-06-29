英國防部：烏「極可能」已收復部分2014年領土

烏稱主要後備部隊未投入反攻

俄羅斯2014年吞併克里米亞，親俄武裝也控制了東部頓湼茨克和盧甘斯克大片地區。烏克蘭一名指揮官上周六稱，已奪回頓湼茨克州克拉斯諾霍里夫卡村（Krasnohorivka）附近的土地。英國情報指出，烏克蘭空降部隊在該村東部確實取得小幅推進，標誌烏軍極有可能重奪自2014年起失去控制權的土地。親俄軍事博客上周指出，烏軍在南部赫爾松州取得進展，越過第聶伯羅河並在俄軍原本控制的對岸建立據點。烏克蘭南部前線指揮官塔爾納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）周一稱，烏軍正向南推進，「已經有領土被解放」。

對於大反攻3周進展緩慢，烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）接受英國《金融時報》訪問時表示，近幾周烏軍解放的一些俄佔村莊，並非基輔計劃反擊的「重頭戲」，他說烏克蘭主要後備部隊，包括最近在西方受訓並配備新式北約坦克和裝甲車的大多數兵旅尚未投入行動。他說目前俄軍沒有士氣崩潰的迹象，烏克蘭不要把戰事勝利寄望在俄羅斯發生兵變和動亂上。

（BBC/金融時報）

（俄軍侵烏）