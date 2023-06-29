美官員指俄「末日將軍」早知兵變計劃 疑共謀

WSJ：普里戈任欲擒防長、總參謀

蘇羅維金（Sergei Surovikin）原擔任「特別軍事行動」區域聯合部隊總指揮，儘管今年1月被降職，改由總參謀長格拉西莫夫領導侵烏行動，但分析指蘇羅維金在烏戰場上仍具影響力，在軍中亦備受敬重和愛戴。美國官員指出，有迹象顯示其他俄將領可能也支持普里戈任以武力改變國防部領導層的計劃，現任及前美國官員認為，若非普里戈任相信其他軍中掌權者會出手協助，他不會貿然行動。

美國官員又表示，俄總統普京現在必須決定，他是否認為蘇羅維金協助普里戈任兵變，以及他應如何應對，若普京發現證據顯示蘇羅維金有份出手，就別無選擇要將他撤職，但若認為蘇羅維金只是知悉兵變計劃而未有協助，則可能會手下留人。分析指出，到目前為止，普京似乎有意將兵變全歸咎於普里戈任。

在俄羅斯軍事介入敘利亞內戰期間，普里戈任曾與蘇羅維金共事，前者形容對方為俄軍中最有能力的指揮官，兩人都曾因在烏戰使用的戰略與防長紹伊古和格拉西莫夫有分歧。美國前官員指出，蘇羅維金雖不支持推翻普京，但似乎認同紹伊古和格拉西莫夫應該下台。

值得注意的是，《紐時》提到美方樂於發布有損蘇羅維金地位的信息，因他們認為蘇羅維金較其他俄軍指揮官更有能力及更殘酷，若他被免職對正在反攻的烏軍有利。

（紐約時報）

（俄軍侵烏）