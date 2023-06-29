北約東翼加強部署 提防瓦格納 俄傭兵駐白俄 鄰國憂「連環殺手」添地區不穩

瓦格納兵變在短短36小時落幕，在白俄總統盧卡申科斡旋下，普京同意普里戈任及瓦格納成員出走白俄，但傭兵組織入境白俄令區內安全引起關注。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）周二在記者會警告瓦格納傭兵部署白俄的風險：「若瓦格納在白俄部署連環殺手（旗下傭兵），所有鄰國都會面臨更大的不穩定危險。」波蘭總統杜達（Andrzej Duda）亦指北約需作出非常強硬的回應。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在荷蘭海牙跟8名北約領袖會面後表示，目前難以論斷普里戈任及瓦格納傭兵進駐白俄的影響，但北約已向俄白兩國發出明確信息，北約將保護每個盟友及每一吋北約領土。他指北約已加強在東面的軍力部署，並會在下月11日在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會上作進一步決定，以更多高度戒備的部隊及軍力加強集體防禦。

德國加拿大擬增部署北約東翼

為配合北約在俄軍侵烏後的防務規劃，德國防長皮斯托留斯（Boris Pistorius）周一（26日）稱，德國已準備在立陶宛永久部署1個有4000人的陸軍旅，前提是要有所需基建。瑙塞達稱目標是基建在2026年就位。加拿大防長本月16日亦表示計劃派出1個由15輛「豹2」坦克編成的陸軍坦克中隊和支援人員與設備到拉脫維亞。

普里戈任前往白俄被部分傳媒以「流亡」形容，但美國前國防情報局官員科夫勒（Rebekah Koffler）接受美國霍士新聞訪問時，質疑那並非真實的兵變，而是普京的戰略，目的在加強俄軍形勢及開闢第二條烏克蘭西部戰線。她稱普京正擴大戰場，在烏克蘭反攻期間消耗烏方資源，又想將北約東翼置於險地，因而向白俄運送戰術核武。

盧卡申科稱斡旋叫停普京下殺手

在兵變事件中斡旋的白俄總統盧卡申科周二稱，他在上周六與普京通電話，對方提出要殺死普里戈任，他建議普京慢慢來，並表示「糟糕的和平也比任何戰爭好」，等待他與普里戈任聯絡後才作決定。盧卡申科稱，他其後致電普里戈任，明言沒有人會將被指控在領導俄軍侵烏戰爭中犯錯的俄防長紹伊古和總參謀長格拉西莫夫交給他，普京也不會與他見面，但普里戈任大喊：「我們要正義！他們想掐死我們！我們要去莫斯科！」盧卡申科則警告：「在前往（莫斯科）半路上，你就會像蟲子一樣被掐死。」

稱供資金予瓦格納 美制裁4企業

另外，美國周二宣布制裁在阿聯酋、中非共和國及俄羅斯的4間企業，指它們跟普里戈任有連繫和提供資金。法新社報道指針對瓦格納的制裁措施早已計劃好，但美國官員為避免在普里戈任與普京的權鬥中顯得偏袒某一方，因而短暫擱置；國務院在制裁公布前則否認與上周兵變事件有關。

（衛報/路透社/霍士新聞）

（俄軍侵烏）