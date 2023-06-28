以總理證訪華計劃 媒體：不坐等白宮

報道：向華府表明可尋其他外交機會

報道引述消息，指以、中領導人辦公室近日已就內塔尼亞胡訪華進一步接觸，但兩國官方尚未公布確實日期。以色列總理辦公室回應稱「現階段不予置評」，中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會也未直接回應內塔尼亞胡訪華消息，僅稱「中國同以色列保持着友好交往，我們願同以色列共同努力，推動中以創新全面伙伴關係持續穩定發展」。

以色列外交消息人士向《以色列時報》姊妹新聞網站Zman Yisrael稱，內塔尼亞胡這趟中國之行，要向美國傳遞一個信息，即以色列還可尋求其他外交機會。今年3月，以色列政府強推削弱最高法院權力的司法改革法案觸發大示威後，美國總統拜登表明，短期內不會邀請內塔尼亞胡訪問白宮。該外交消息人士說：「內塔尼亞胡不會坐着等待一個不會到來的白宮訪問邀請。他同時也在開展其他工作。」消息人士還說，中國最近加強在中東地區的參與，內塔尼亞胡為了以色列的利益需要訪華。

今年3月在中國斡旋下，沙特阿拉伯與伊朗在斷交7年後恢復外交關係。《以色列時報》指出，內塔尼亞胡將試圖在中國協助下，推進與沙特的關係。

（以色列時報）