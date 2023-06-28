港人移民鄒至蕙 當選多倫多市長

鄒至蕙周一得票約37.2%，擊敗獲前市長托里（John Tory）支持、得票32.5%的拜朗（Ana Bailao）及得票排第三（8.6%）的多倫多前警察首長桑德斯（Mark Saunders）。鄒至蕙在勝利演說中提及其移民身分，她說：「多倫多是一個充滿希望的地方、充滿第二次機會的地方，是一個移民的孩子可以作為你們的新市長站在你們面前的地方。」

許諾遏租金 8年建2.5萬伙

鄒至蕙13歲隨父母從香港移民到加拿大，曾擔任安大略省多倫多市議員，2006至2014年擔任聯邦議會議員。她也是加拿大新民主黨前黨魁萊頓（Jack Layton）的遺孀。鄒至蕙曾在2014年競逐多倫多市長落敗，得票排第三。

今次選舉聚焦可負擔房屋及治安等議題。鄒至蕙承諾在8年內興建2.5萬個租金可控的住屋，解決租金飈升問題。她還承諾對價值300萬加元（約1780萬港元）及以上的房屋交易，徵收更高的土地轉讓稅，以增加市府財政收入，又會增加24小時開放的臨時無家可歸者收容所。

（綜合報道）