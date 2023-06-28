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俄查歐美情報機構角色 拜登否認西方涉事

【明報專訊】瓦格納兵變後兩天，俄羅斯外長周一（26日）稱俄國情報機關正調查歐美情報機構在事件中的角色。美國總統拜登隨即明確否認美國及其盟友涉事。

俄國外長拉夫羅夫周一受訪表示，俄國有些部門已着手調查瓦格納兵變。他指美國駐俄大使特雷西（Lynne Tracy）在前一天與俄國官員交談，極力釋出華府沒有涉事的信號，但他認為美國只要有利就會嘗試支持政變。美國有線新聞網絡（CNN）上周六報道指出，美國情報官員早知普里戈任策動叛變，只是選擇不介入。

在周一，美國總統拜登亦首次評論瓦格納兵變，否認美國及其盟友牽涉其中。他表示在視像會議上，他與主要盟友俱認同不能讓普京「有藉口」遷怒西方和北約。白宮國家安全委員會發言人柯比在另一場合，說華府不會在這宗譁變事件上「偏袒」普京或普里戈任任何一方。

政治新聞網站Politico周二報道，歐美國家領袖認同，對瓦格納集團兵變須保持緘默、中立。這些國家同時認定，敵人陷入危機時，烏克蘭正好趁機反攻。基輔很難找到比當下「更能在軍事和政治上重創俄羅斯」的時機。

CNN：西方籲烏趁機收復 勿攻俄境

同日CNN引述一名西方官員報道，指歐美上周六通過不同層級官員提醒基輔政府，切勿乘虛而入向俄國本土發動攻擊。該官員說：「盟友警告烏克蘭切勿挑釁局勢，叫他們抓緊機會收復國土，不要捲入（俄國）內政或襲擊俄羅斯境內的軍事資產。」

（路透社/Politico/CNN/RT）

（俄軍侵烏）

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