俄傭兵首腦抵境 白俄總統欲「取經」 普京稱初期姑息兵變為避流血

按盧卡申科上周六斡旋結果，普京同意讓普里戈任及瓦格納成員出走白俄。白通社昨天報道，盧卡申科說普里戈任已在白俄。盧卡申科會晤國防部長時，說希望聽取瓦格納的作戰經驗和向其取經，他說：「如果他們（瓦格納）的指揮官來找我們並幫助我們……告訴我們現在什麼是重要的……那是無價的。這就是我們需要從瓦格納那裏得到的東西。」盧卡申科補充說，沒理由害怕瓦格納的存在，他稱白俄羅斯當局將「密切關注瓦格納」。他又稱瓦格納不會負責看管俄軍部署在白俄的核武。

盧卡申科：瓦格納不會看管境內俄軍核武

歐美傳媒昨報道，一架列於西方制裁名單的俄國註冊、普里戈任私有Embraer Legacy 600商務飛機，周二由俄南羅斯托夫地區一個機場起飛，早上7時40分飛抵白俄首都明斯克附近一個軍用機場。不足20分鐘後，另一架由聖彼得堡出發的俄國註冊私人飛機亦飛抵同一軍用機場。外界推測兩機上載的是普里戈任及其家人、瓦格納戰士。

普里戈任在上周六兵變結束後去向不明，直至周一才發布錄音講話。他稱瓦格納沒有人會與俄國防部簽訂收編合約，因此組織將由7月1日起在俄國不復存在，但會在白俄繼續運作。《華盛頓郵報》稱，這似乎顯示瓦格納集團能繼續在非洲等地的活動，通過保安合約和具政治影響力的行動，換取採礦權和金錢。

白俄廢棄軍事基地供傭兵安頓

俄國獨立傳媒Verstka周一報道，在距烏克蘭邊境約200公里的白俄羅斯莫吉廖夫州（Mogilev），州政府已奉令興建可安置8000名瓦格納集團僱傭兵的營舍。不過，白通社昨引述盧卡申科，指會提供廢棄軍事基地供瓦格納安頓，而非另建新營。

俄國防部周二說準備接管瓦格納集團的軍事裝備。同日俄羅斯傳媒報道，俄羅斯聯邦安全局（FSB）撤銷了對瓦格納僱傭兵的刑事控罪。

另外，莫斯科時間周一晚10時（香港周二凌晨3時），距普里戈任在Telegram發表講話4小時後，俄總統普京發表了全國電視講話。普京解釋上周六縱容瓦格納集團逼近首都莫斯科，是為免對抗衍生流血事件。他指這讓瓦格納戰士有時間去了解所作所為實為社會不容，會對國家帶來多大的禍患。

普京稱傭兵普遍愛國 認有軍人殉職

在講話中，普京感謝舉國上下團結護國，及悼念殉職戰鬥機師。這是他首次承認上周六有軍人在對抗戰中犧牲。此前消息顯示，瓦格納上周六擊落了最少6架直升機和一架作為「空中指揮所」的伊留申Il-22軍機，導致最少13名空軍身亡。

普京在周一晚講話不點名稱普里戈任等「叛亂策劃者」出賣了國家、人民和他們所率領的戰士，指摘他們犯罪，使國家面臨巨大的外在威脅和前所未有的內部壓力，矢言會將肇事者繩之以法。不過他同時安撫稱，大部分瓦格納戰士是「愛國者」，是被謊言拖入事件的人，說容許這班人離國去白俄羅斯；不然，也可選擇與國防部簽約投軍或回家。

（華盛頓郵報/紐約時報/BBC/路透社）

（俄軍侵烏）