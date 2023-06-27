「泰坦」號最年輕罹難者母受訪 揭子願望

48歲居英巴基斯坦裔商人達烏德（Shahzada Dawood）和19歲兒子蘇萊曼（Suleman Dawood）在6月18日行程中喪命。BBC周一（26日）刊登其母克里斯蒂娜（Christine Dawood）的專訪。她稱本是她跟丈夫下潛觀看「鐵達尼」號殘骸，但因新冠疫情取消，後由兒子替補，因兒子也很想創下扭計骰紀錄，「他說要在海面以下3700米鐵達尼號那兒砌好一個扭計骰」。同行的父親還準備好攝錄機打算記錄過程。她說，父子倆都熱切期待這趟旅程，間接否認早前其親戚指蘇萊曼不願下水、只是因為父親節要讓爸爸開心才勉強隨行的說法。

擬創最深處還原扭計骰紀錄

克里斯蒂娜又表示，事發時她和17歲女兒都在「泰坦」號的母船「極地王子」號上，與兩父子擁抱說笑後目送他們登上「泰坦」號，卻從此永別。她說，隨着潛水器逾時未再浮上海面，母女倆驚恐和擔憂，又不想放棄希望，很不好受。克里斯蒂娜已為兩父子舉行喪禮，並將接管丈夫的生意。

（BBC）