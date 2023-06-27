難民船500死 遺屬嘆不如「泰坦」號5死矚目

6月14日，一艘載約750名偷渡客的漁船在希臘對開海域沉沒，108人獲救，約500人死亡。巴基斯坦內政部上周五（23日）證實該海難中最少350名國民身亡，死亡人數超過該國史上任何一宗恐襲。

巴基斯坦不少人對國際肯花數百萬美元和龐大資源搜救「泰坦」號富豪旅客，卻不怎樣費心尋找墮海失蹤的偷渡客，感到憤慨和難以置信。馬吉德有5名親戚在該沉船事件中遇難，他說：「這是雙重標準……他們如果想，可以救很多人或至少撈起屍體。」偷渡死者的親人卡里姆同樣不滿失聯富豪獲斥數百萬美元搜救，窮人卻沒有。

各大傳媒連日報道偏重搜索5名富人，也惹來網民批評。美國總統奧巴馬上周四（22日）在一個論壇上也提及兩宗海難，稱「泰坦」號比700人墮海更受關注「說不過去」。

紐時：意外罕見 遇難者身分有別

《紐約時報》指出這種差別反應事關遇難者的身分地位與種族，另還因為潛水器意外較偷渡船慘劇罕見等因素。

美國海岸防衛隊和加法英三國主管海難的政府部門已宣布調查「泰坦」號內爆事件，美國海岸防衛隊周日稱，希望調查結果有助改善相關的海事安全。

（衛報/紐約時報/德國之聲）