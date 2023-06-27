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國際
2023年6月27日星期二
國際要聞
俄傭兵首腦：無意顛覆 組織不復存 官媒播防長視察軍區片段 顯其位穩
新仇舊恨鬥軍方 3主因兵行險着
普里戈任「兵諫」失策 驚覺「越界」火速收兵
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「泰坦」號最年輕罹難者母受訪 揭子願望
俄紀念戰勝軍國主義日本 東京警告挑動對立情緒
研究：英醫療遠遜同儕國 醫護比例低於平均 「枉死」比例較高
希臘保守派總理連任 允推動改革
美地勤遭吸入飛機引擎亡
瑞典過山車出軌 1死9傷
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【明報專訊】烏克蘭戰火之下，頓涅茨克州克拉馬托爾斯克市一間愛護動物中心仍盡力關顧流浪寵物。圖為該中心的獸醫助理上周六為流浪狗施手術做準備。
（法新社）
（俄軍侵烏）
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