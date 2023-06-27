普里戈任「兵諫」失策 驚覺「越界」火速收兵

英媒：家人受威脅

Meduza引述消息報道，克宮原本希望「相對和平」解決問題，俄官員早於上周五晚普里戈任連環公開譴責俄羅斯軍方領導層後與他溝通，但雙方未能達成協議。克宮因而改變方向，全力抨擊普里戈任。

Meduza報道，直至普京上周六上午10時發表電視講話，不點名批評兵變是「叛國」行為後，普里戈任意識到自己可能已超越底線，而以手上兵力成功衝擊莫斯科的機會渺茫，因此致電要求與普京談判。報道指普京雖拒絕親自與普里戈任對話，但莫斯科領導層決定避免流血，由盧卡申科領導數名俄羅斯高官跟普里戈任談判，最終達成普里戈任可出走白俄的協議。

英國《每日電訊報》昨則引述英國安全消息報道，稱俄情報部門威脅傷害普里戈任的家人，導致後者鳴金收兵。英方又評估瓦格納只有8000名僱傭兵，遠少於普里戈任所稱的2.5萬兵力，倘真欲攻取莫斯科也勢必易被擊敗。

盧卡申科調解被視贏家

按克宮周日公布，白俄總統盧卡申科斡旋下，普里戈任將離開俄羅斯並前往白俄羅斯，而針對他的刑事立案將被撤銷。惟智庫「歐洲領袖網絡」（ELNET）俄羅斯與西方政策研究員格洛德（Katia Glod）認為，普里戈任是普京「甩給」（dump）盧卡申科的，盧卡申科其實並不想出面救普里戈任。盧卡申科被視為今次兵變風波的可能最大贏家，白俄官媒上周六晚在克宮發聲明前，已大力宣傳盧卡申科的斡旋成果，普京周日亦再與盧卡申科通電話，至少是兩天內第三次。《紐約時報》認為，盧卡申科正試圖利用今次功績，提升自己作為「可靠政治家、國際調解人」，以至普京忠實盟友等形象。

（Meduza/每日電訊報/紐約時報）

（俄軍侵烏）