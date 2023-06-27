新仇舊恨鬥軍方 3主因兵行險着

敘內戰結怨 烏戰撤離遭俄軍槍擊

普里戈任自2014年建立瓦格納以來，一直是俄總統普京在全球各地施加影響力的關鍵工具，包括支持普京盟友、敘利亞總統巴沙爾政權。普里戈任與俄軍事領導層之間的恩怨，也可追溯自敘利亞內戰。2018年瓦格納僱傭兵向敘利亞代爾祖爾附近一個美軍陣地推進時，美軍指揮官要求俄國防部確認這些士兵身分，但後者回應稱不知道，結果美軍殺死了100多名瓦格納僱傭兵，普里戈任將之歸咎防長紹伊古，燃起兩人之間的衝突。

俄國防部收緊控制 難取資源

瓦格納多年來迅速壯大，甚至重金在軍方特種部隊挖角，在俄軍侵烏戰爭中更發揮關鍵作用，俄國防部開始收緊對瓦格納控制，使之難以招募人手、限制提供資金及武器。政府給予瓦格納的支援亦已轉移至由國營公司如俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）成立的私人僱傭兵組織。

今年2月普里戈任公開批評紹伊古及總參謀長格西拉莫夫下令不給在烏作戰瓦格納部隊彈藥和武器。到了5月，瓦格納部隊攻佔烏東重鎮巴赫穆特，是俄羅斯10個月以來首次取得實質進展，但普里戈任稱，這場戰役令其部隊損失2萬人，並再度炮轟紹伊古和格西拉莫夫，「由於他們的突發奇想，比原本應該死亡的人多了5倍。他們將為自己的行為負責，這在俄羅斯被稱為犯罪」。6月初，瓦格納與俄正規軍之間如同敵軍一樣，普里戈任指摘俄軍在瓦格納撤離巴赫穆特的路線上佈雷，且在瓦格納部隊清除地雷時遭槍俄軍槍擊，之後瓦格納拘捕俄軍一名中校以報復。

普京長期以來，允許權力核心的敵對勢力彼此爭奪影響力，以防止其中一派坐大直接挑戰他。不過隨着普里戈任與軍方高層衝突持續升級，普京最終選擇站在紹伊古一邊。紹伊古為了永久削弱其對手的影響力，6月10日俄國防部下令所有志願部隊必須在7月1日前與政府簽合約，此舉被視為將瓦格納收編，也是觸發普里戈任譁變的關鍵導火線。普里戈任表明不會簽約。

要求簽約變相收編 成導火線

俄軍事智庫戰略與科技分析中心主任普霍夫（Ruslan Pukhov）表示，普里戈任發動兵變，是「因為他認為自己被逼到牆角，他只是不想被湮沒無聞」。英國廣播公司（BBC）指出，國防部要求簽約的舉措敲響了普里戈任的警鐘，他可能意識到自己連月批評軍方後，普京最終決定支持紹伊古而非他這個老盟友，因紹伊古若非得到普京批准，不會採取行動控制瓦格納。美國智庫戰爭研究所（ISW）指出，普里戈任發動兵變，很可能押注對抗俄國防部，是保留瓦格納作為一支獨立部隊的唯一途徑，但他顯然高估了成功機會。

歐洲情報官員表示，截至周日下午，瓦格納仍掌管俄南部的米列羅沃機場，估計普里戈任可能利用該機場，將瓦格納的忠心高層送至該公司有業務的非洲。歐洲官員又稱，若普里戈任前往白俄，估計他不會逗留很長時間，因他擔心自己會遭到克宮報復。

（華爾街日報/BBC）

（俄軍侵烏）