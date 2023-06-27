俄傭兵首腦：無意顛覆 組織不復存 官媒播防長視察軍區片段 顯其位穩

稱揮軍北上為「示威抗議」

普里戈任（Yevgeny Prigozhin）昨晚並沒透露自己身在何處，他在「自白」中又稱，白俄羅斯總統盧卡申科正設法幫忙，讓瓦格納在白俄境內繼續運作。談及上周六的行動時，他稱是基於「社會訴求」揮軍北上進逼莫斯科，行軍僅是為了示威抗議。他又形容俄羅斯「存在非常嚴重的安全問題」，指當天北上的瓦格納部隊封鎖了莫斯科200公里以外所到之處「全部軍事設施」。

普里戈任發動兵變後，曾要求與紹伊古（Sergei Shoigu）對話，但對方未有現身。俄國營電視台昨發布影片，顯示紹伊古在負責對烏作戰的西部軍區聽取情勢報告、研讀地圖，並乘直升機視察俄軍陣地。俄國防部的新聞稿表示，紹伊古在會議上高度評價「偵測及摧毁烏軍武器系統和士兵的效率」。這是紹伊古自瓦格納兵變後首次公開露面，但報道未說明影片的拍攝日期。普里戈任上周五稱不滿紹伊古和俄軍總參謀長格拉西莫夫下令炮轟瓦格納前線營地，導致大量僱傭兵死亡，於是發兵要求「懲處」二人。

除了紹伊古，克宮網站昨也發布普京視像講話，祝賀國內一個工業論壇順利召開，但未有交代影片在何時何地拍攝。俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）昨報道，普京與伊朗總統萊希通電話，獲對方「全力支持俄羅斯領導層」。普京上周六上午發表電視講話譴責瓦格納兵變是叛國行為後，當天下午有消息稱其總統專機飛離莫斯科，克宮強調普京當時「留在克宮辦公」。官方傳媒報道，普京上周六和周日多次與白俄羅斯總統盧卡申科通電話，他本周稍後將出席聯邦安全會議。

網傳普里戈任現身白俄

克宮上周六晚雖聲稱經盧卡申科斡旋及普京同意，除免普里戈任的兵變刑訴，對方「可前赴白俄」，但普里戈任上周六深夜最後被拍得離開瓦格納此前佔領的頓河畔羅斯托夫俄羅斯南部軍區司令部後，去向未明。其發言人回應國內外傳媒查詢稱，普里戈任「不方便即時回應」，待所處位置電子通訊較佳時會發聲明。至昨晚，網上傳出有白俄傳媒報道普里戈任被發現身處明斯克一間酒店，惟待證實。

俄媒：首腦仍因叛亂受查

另外，俄羅斯塔斯社、俄新社和國際文傳電訊社昨引述俄總檢察長辦公室消息人士稱，普里戈任仍因試圖策動武裝叛亂正受調查。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）