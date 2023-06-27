研究：英醫療遠遜同儕國 醫護比例低於平均 「枉死」比例較高

【明報專訊】周一（26日）發表的一項國際研究顯示，英國醫療系統在多個範疇上都遠差於其他同級別國家，包括病牀和醫護比例、磁力共振掃描（MRI）儀器數量和可避免死亡率等，換言之英國因醫療系統未能提供較快和較佳服務而枉死者較其他同類國家為多。
英國獨立智庫國王基金會（The King's Fund）周一發表118頁報告，分析了全球19個已發展國家（包括除盧森堡外的歐盟15個初始成員國、美加和澳紐）的醫療系統，當中發現英國的國民保健服務（NHS）系統在軟硬件比例和民眾壽命等重要指標上，遠遜於其他相近國家。英國無論是醫生還是護士的人手比例，都低於報告涵蓋19國的平均數。在「可避免死亡率」（avoidable mortality）、即在提供較佳基本照料就可避免的死亡情况上，英國都表現欠佳，其中2019年可預防死亡率上，英國每10萬人有119人死亡，僅次於美國和芬蘭。這些枉死者之中，以癌症患者比例最高。至於在可治療率死亡率上，英國每10萬人有69人本來可以活命，比例僅稍好於美國，當中心血管疾病患者佔最多。
硬件比例不足 GDP保健開支佔比低
此外，NHS在硬件比例上亦不足，例如病牀比例和電腦斷層/磁力共振掃描器等，前者為第二少僅優於瑞典，後者則敬陪末席。英國2019年保健開支佔國家GDP比例只有0.33%，較美國的0.65%和澳洲的0.56%低。
英國衛生和社會保健部發言人稱相比一年前，NHS人手增加了5.36萬人，包括增加了5400名醫生和1.29萬名護士，總工作人數是歷來最多。
英國首相辛偉誠早前承認需要「一定時間」才能將NHS的整體輪候時間下降，並承諾會以歷來最大幅度擴大訓練和人手。他將於本周發表NHS長遠員工架構計劃，預計會表明確保英國擁有未來所需醫護的同時，減少依賴在外國受訓的醫護人員。英國醫護人員近月斷續罷工，英格蘭的初級醫生計劃下月13至18日罷工，英國醫學會稱這將是該國醫療體系歷來連續時間最長的工業行動。