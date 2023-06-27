研究：英醫療遠遜同儕國 醫護比例低於平均 「枉死」比例較高

英國獨立智庫國王基金會（The King's Fund）周一發表118頁報告，分析了全球19個已發展國家（包括除盧森堡外的歐盟15個初始成員國、美加和澳紐）的醫療系統，當中發現英國的國民保健服務（NHS）系統在軟硬件比例和民眾壽命等重要指標上，遠遜於其他相近國家。英國無論是醫生還是護士的人手比例，都低於報告涵蓋19國的平均數。在「可避免死亡率」（avoidable mortality）、即在提供較佳基本照料就可避免的死亡情况上，英國都表現欠佳，其中2019年可預防死亡率上，英國每10萬人有119人死亡，僅次於美國和芬蘭。這些枉死者之中，以癌症患者比例最高。至於在可治療率死亡率上，英國每10萬人有69人本來可以活命，比例僅稍好於美國，當中心血管疾病患者佔最多。

硬件比例不足 GDP保健開支佔比低

此外，NHS在硬件比例上亦不足，例如病牀比例和電腦斷層/磁力共振掃描器等，前者為第二少僅優於瑞典，後者則敬陪末席。英國2019年保健開支佔國家GDP比例只有0.33%，較美國的0.65%和澳洲的0.56%低。

英國衛生和社會保健部發言人稱相比一年前，NHS人手增加了5.36萬人，包括增加了5400名醫生和1.29萬名護士，總工作人數是歷來最多。

英國首相辛偉誠早前承認需要「一定時間」才能將NHS的整體輪候時間下降，並承諾會以歷來最大幅度擴大訓練和人手。他將於本周發表NHS長遠員工架構計劃，預計會表明確保英國擁有未來所需醫護的同時，減少依賴在外國受訓的醫護人員。英國醫護人員近月斷續罷工，英格蘭的初級醫生計劃下月13至18日罷工，英國醫學會稱這將是該國醫療體系歷來連續時間最長的工業行動。

（獨立報/衛報）