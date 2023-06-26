列根號訪越 被視拉攏制華 分析：美欲升級關係 越盼展示外交有力

「列根」號（USS Ronald Reagan）2015年起常駐於日本橫須賀，是美國為「自由與開放的印太地區和平計劃」目前部署亞洲的唯一航母。它與兩護航艦逾5000名美國海軍周日駛抵峴港。它將停泊至周五（30日），參與多項文化和社區活動。這是1995年越美建交後，第三艘訪問越南的美國航母；此前的是2018年「卡爾文森」號和2020年的「羅斯福」號。

中越近月再起領海糾紛

澳洲新南威爾斯大學堪培拉分校的海洋安全專家阮世鳳（音譯）表示，華府要維持在東南亞的主導地位，加強美越雙邊關係是重要的。美方此舉可「向越南顯示他們是值得信賴和可靠的合作伙伴」，而越南則想傳遞「持續改善與美國等大國的安全關係以抗衡中國」的信息。

越南最近曾一再向北京提出抗議，指中國的科學考察船「向陽紅10」號等10多艘船舶，5月初至6月初常駛進其專屬經濟區（EEZ）內由俄羅斯公司經營的油氣田一帶水域。不過中國堅持擁有該海域的主權、管轄權。

印日軍艦先後訪 越：尋常友誼交流

印度海軍德里級導彈驅逐艦等軍艦5月19日訪問峴港；日本海上自衛隊最大護衛艦「出雲」號等上周二（20日）停靠過軍事要衝金蘭灣。越南外交部曾表示，這些訪問是為地區及世界的和平、穩定、合作發展的「尋常友誼交流」。

《歐亞時報》分析，越南希望在一邊擴大與美國合作、一邊避免與中國摩擦之間，取得微妙平衡，但對中國的南海活動深感擔憂。美國則在東南亞需要組建聯盟來對抗北京的影響力，並阻止北京對台灣的任何潛在侵略，因此積極推動與越南從目前的「全面伙伴關係」升格為「戰略伙伴關係」。

（法新社/路透社/歐亞時報）