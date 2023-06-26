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美觀望推遲制裁傭兵 中朝撐俄維穩

【明報專訊】「瓦格納」兵變事出突然，各國審慎觀望事態發展。美國指示駐外使館不准評論，並推遲原定周二（27日）對瓦格納集團實施的新制裁，憂慮制裁會無意間加強俄總統普京的影響力。中國外交部發言人昨回應瓦格納事件，指這是俄內政，「作為友好鄰邦和新時代全面戰略協作伙伴，中方支持俄羅斯維護國家穩定」。

布林肯：對普京影響需時浮現

《華爾街日報》前天引述西方官員報道，美國總統拜登與法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨和英國首相辛偉誠交談，討論俄最新局勢。眾領袖傾向不作任何聲明或舉動，以防為克里姆林宮提供口實，稱西方牽涉瓦格納舉事。美國國務卿布林肯周日接受電視台訪問，稱瓦格納兵變對普京的影響仍未完結，需時數周或數月方會浮現。

另一方面，美方推遲原定周二對瓦格納實施的新制裁，參謀長聯席會議主席米利取消訪問以色列和約旦，改與烏克蘭和法國官員談話。美國當地上周五通宵聯絡駐外使館，下令不准就俄羅斯事件作任何官方表態。

中國外長秦剛昨在北京會見到訪的俄副外長魯登科，就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。俄羅斯外交部昨在魯登科與中國副外長馬朝旭會面後發聲明，稱中方表示支持俄領導層就穩定「6月24日事件」形勢所作的努力。

朝鮮外務省副相任天一昨會見俄羅斯駐朝大使馬采戈拉，稱「深信武裝反叛事件將按俄羅斯人民志向，合情合理地被順利平息」，稱將強力支持俄領導班子所做出的任何選擇和決定。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）

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