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普里戈任撤離獲歡送 官媒淡化亂局

【明報專訊】「瓦格納」首腦普里戈任上周六佔領俄南城市頓河畔羅斯托夫並進逼莫斯科，雖被總統普京批評為「背後捅刀」，但普里戈任形容為「正義行軍」，在頓河畔羅斯托夫亦有市民視他們為英雄。

法新社報道，數以十計居民前天在瓦格納集團攻佔的軍事總部外高呼「瓦格納！瓦格納！」以示支持。有居民為他們送水和糖果，有人與全副武裝的戰士自拍或握手。普里戈任前晚離開時，親自搖下車窗接受民眾歡送，並與民眾自拍。有市民指俄軍攻烏作戰方式一開始就是錯誤，認為瓦格納「完全正確」。

原名任意、祖父為廣東省委前書記任仲夷的網紅評論員「兔主席」昨發文，指瓦格納從組織上看是服務俄羅斯民族主義宏大事業，在一線對俄羅斯的事業做出了貢獻，付出了生命代價，得到俄羅斯人民和政府軍同情和尊重，因而可以「隨意」進入頓河畔羅斯托夫。

簡短報道 播魚子醬紀錄片

俄國家電視台通常會忽略其認為「不便報道」的新聞，像1991年蘇聯「8月政變」期間，國營電視台播放《天鵝湖》芭蕾舞。今次瓦格納兵變，俄國營電視台有報道但內容簡短，或者淡化其造成的亂局，或強調頓河畔羅斯托夫市民對瓦格納戰士的憤怒與質疑。一個國營頻道播畢普京的電視演說後，播放關於普京朋友、已故意大利前總理貝盧斯科尼的長篇紀錄片，另一頻道播非法生產魚子醬的紀錄片。

（法新社/衛報）

（俄軍侵烏）

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