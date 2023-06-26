俄兵變36小時落幕 首腦可赴白俄 普京暫拆彈未安枕 瓦格納話事人前途未卜

普里戈任稱避釀俄羅斯人流血

普里戈任（Yevgeny Prigozhin）前天傍晚在Telegram發表錄音表示：「我們（過去）24小時抵達莫斯科200公里範圍內，其間我們的戰士沒流一滴血……現在是有可能流血的時刻。我意識到讓俄羅斯人流血所需承擔的責任，因此我們調轉縱隊，按計劃返回營地。」他又在講話稱，俄羅斯政府期望解散瓦格納。

克宮：傭兵撤控 成員可簽約國防部

克宮發言人佩斯科夫隨後向記者表示，對普里戈任的刑事起訴將會撤銷，「他將前往白俄羅斯」。他又指參與「武裝叛亂」的瓦格納集團（Wagner Group）成員亦不會被檢控，更可與俄國防部簽約。佩斯科夫「感謝盧卡申科提出個人方案」並得到普京同意。他說盧卡申科和普里戈任相識已約20年。佩斯科夫未有交代普京有否答應普里戈任的要求，懲處被指在侵烏戰事中犯錯的防長紹伊古、總參謀長格拉西莫夫等俄軍方領導層。

法新社報道，瓦格納部隊和軍車前天傍晚已開始從西南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）撤離，至午夜普里戈任離開市內的俄羅斯南部軍區司令部，登上一輛車後，向窗外民眾揮手道別。至昨晚截稿，普里戈任未對克宮的宣布作回應，他及其部屬的去向未明。

塔斯社報道，至昨天除莫斯科以外，羅斯托夫、利佩茨克等各州的所有交通限制都已解除。

赴首都途中收兵 美智庫料避全力迎擊

美國有線新聞網絡（CNN）引述美國中央情報局（CIA）前俄羅斯行動主管霍爾（Steve Hall）表示：「所有人都對普里戈任突然鳴金收兵摸不着頭腦。」他認為唯一可能是衝突雙方都有意解決問題，報道指送普里戈任到白俄是雙方都能「挽回面子」的方法。《華爾街日報》引述美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）高級副主席瓊斯（Seth Jones）分析，普里戈任可能意識到攻取莫斯科遠比奪得細小的頓河畔羅斯托夫艱難，有可能面臨俄軍領導層下令「全力迎擊」，因而收兵。

普里戈任前天較早前曾稱，北上沿途未遭遇大規模截擊。與俄羅斯空軍有聯繫的Telegram軍事航空頻道Fighterbomber稱，瓦格納上周六擊落了6架俄軍直升機，共造成12名空軍成員死亡。另一方面，跟普京關係密切的車臣領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）則南下包抄羅斯托夫州的瓦格納部隊，至後者撤離前已抵達當地，雙方並未發生戰鬥。

軍事頻道：傭兵擊落6直升機12死

今次事件被視為普京掌權23年來所遇最大危機及挑戰權威事件，外界關注將在多大程度上削弱其在克宮精英中的地位。《華爾街日報》認為，「瓦格納一天之亂」將為俄羅斯領導層帶來更多陰謀和不穩。CNN莫斯科分局前主管多爾蒂（Jill Dougherty）認為，普里戈任就算去到白俄亦不代表脫離危險，甚至有可能「在白俄被暗殺」。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）