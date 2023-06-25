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「普京大廚」賣熱狗發迹 攀附權貴創僱傭兵團

【明報專訊】普里戈任是蘇聯變天時期崛起的俄羅斯餐飲業寡頭，憑藉攀附總統普京令事業更上一層樓，隨後更創立僱傭兵瓦格納集團，協助俄國外交、軍事勢力擴散。

普里戈任（Yevgeny Prigozhin）1961年生於時稱列寧格勒的聖彼得堡，年少喪父。他讀過體育學院，但沒有做過職業運動員，曾因多宗搶劫罪坐牢13年至1990年。他出獄後在家鄉賣自己調配芥末醬的熱狗而發迹，並憑其圓滑交際手腕結交地位較高的人，之後成立餐飲控股公司Concord。他藉着旗下一間名人食堂攀附權貴，結識到時任聖彼得堡副市長的普京。普京當上總統後，其招待外賓的場合中不時可見普里戈任的身影，包括招待時任美國總統小布殊及時任英國王儲查理斯的場合。Concord也同時承包克里姆林宮、軍隊等政府機構、公立學校的餐飲業務賺得豐厚利潤。普里戈任因而有「普京大廚」的稱號。

犯戰爭罪不受罰 與俄官摩擦趨增

英國《衛報》引述俄國一名前國防部高官稱，2014年俄國吞併克里米亞後，國防部總部一次高官會議赫見普里戈任以普京命令為由，要求國防部提供地方給他訓練一批跟軍隊沒有官方聯繫、但能用於戰鬥的「自願者」，即今天的瓦格納集團僱傭兵團。瓦格納集團2015年被派赴敘利亞，隨着其活動擴大，觸犯戰爭罪行或造成重大損失都不用受罰，與俄國國防部官員的摩擦也趨增。

除了軍隊，普里戈任亦被指控制鍵盤戰士企圖影響美國選舉。美國和歐盟都因普里戈任領導瓦格納集團而對他制裁。

（衛報/BBC/路透社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕瓦格納兵變 瓦格納集團（Wagner Group） 俄羅斯 普里戈任（Yevgeny Prigozhin）

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