俄兩港人向入境處查詢 保安局稱密切留意局勢

香港保安局回覆本報稱，自2011年起對俄羅斯發黃色外遊警示（有威脅迹象）、2016年起在外遊警示網頁提醒市民如非必要避免前赴北高加索及鄰近烏克蘭地區。保安局稱在俄港人如需協助，可致電入境處求助熱線（852）1868、透過「入境處流動應用程式」以網路數據致電「1868」熱線、發訊息至1868 WhatsApp熱線、提交網上求助表格，或聯絡中國駐俄大使館。國泰航空則稱烏戰以來，歐洲航線已沒再飛經俄烏領空，亦沒往來俄羅斯航班。

澤連斯基：叛變顯露俄弱點

烏克蘭總統澤連斯基發聲明，指瓦格納集團叛變顯露俄方弱點：「俄國把他們的軍隊和傭兵留在我國領土時間愈長，他們之後留給自己的混亂、痛苦和問題就愈多。」

美、英、法、德、瑞典、挪威等多國對俄羅斯局勢表示關注，正監察事態發展。英國外交部發最新旅遊建議，繼續呼籲勿往俄羅斯，法國呼籲國民停往俄羅斯，德國則呼籲國民遠離莫斯科市中心和軍政建築物。拉脫維亞和愛沙尼亞表示，已加強與俄邊境保安。

俄羅斯盟友白俄羅斯表示，瓦格納集團兵變是給西方的禮物，警告可能導致災難。

（法新社/路透社）

（俄軍侵烏）