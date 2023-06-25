侵烏引爆內訌損戰力 普里戈任反骨挫普京威信

普京是情報官員出身，一批蘇聯時期國安及情報體系出身的官員在其任內紛紛上位，形成所謂「西羅維基」（Siloviki）的政治利益集團，代表人物包括聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫。普京從政時期的發迹地聖彼得堡也有不少官員獲提拔，代表例子是前總統兼現任聯邦安全會議第一副主席梅德韋傑夫。普京又跟一些比他更早在莫斯科高就的官員結盟，現任防長紹伊古（早於1991年起已任緊急情况部部長）便是例子。再加上軍方高層如總參謀長格拉西莫夫等，上述人物的幕後政治角力向來受到觀察家關注。

普里戈任出身聖彼得堡，同時在國安和情報體系支持下成立瓦格納，儘管被認為跟普京關係良好，但向來不被認為在俄羅斯政壇有真正角色。像今次瓦格納兵變之初，目前在維也納建立政治顧問公司的俄羅斯問題專家恰卡羅娃便在Twitter評論指，普里戈任隨時可被犧牲，他只是普京的「聖彼得堡幫」與「莫斯科幫」間的權鬥工具。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）俄羅斯及歐亞大陸高級研究員戈德-戴維斯認為，儘管沒有迹象顯示普京正失去影響力，「但有愈來愈多迹象看到深層功能失調、焦慮、對戰爭的憂慮以及集中必要資源來有效作戰的真正問題」。

專機離莫斯科 普京下落成焦點

普京下落亦成為焦點。FlightRadar稱，普京總統專機當地昨日下午2時16分離開莫斯科，往西北飛行至特維爾後從雷達上消失，惹來逃往聖彼得堡的揣測。塔斯社引述克宮發言人簡接否認，宣稱普京當天「在克宮辦公」。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）