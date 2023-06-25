俄軍欲收編惹反噬 瓦格納兵變恐引內戰

攻烏主力 斥俄高官失職拒收編

瓦格納成立之初只有約5000名戰士，大部分是俄羅斯退役精兵或前特種部成員，主要在非洲和中東地區活動。儘管僱傭兵在俄羅斯屬非法，但它去年註冊為公司，在聖彼得堡設新總部。俄因正規軍兵力不足應對烏戰，參戰的瓦格納去年起大量招募人手，其在烏作戰的士兵約八成原屬俄羅斯囚犯。

瓦格納近幾個月普里戈任與俄軍方高層衝突白熱化，他多次指控防長紹伊古和總參謀長格拉西莫夫失職，刻意扣起武器及彈藥。國防部早前更宣布所有在烏作戰的「志願部隊」必須在7月1日前跟國防部簽署合約，雖未點名瓦格納，但此舉被視為政府試圖收編這支僱傭兵，普里戈任表明抵制。

美國《大西洋》雜誌稱，目前全面爆發內戰的機會不大，因為普里戈任沒有體制基礎，他除了其戰鬥人員外沒有其他主力。根據英國廣播公司（BBC）去年報道，俄軍在侵烏前現役軍人90萬及預備役軍人200萬，合共290萬。不過，亦有多項不利俄軍的因素，包括一年多以來士氣低沉、軍備殘舊等，另外，瓦格納集團今次採取突襲，並在首天就閃電攻陷多處，俄軍主力能否能及時調動成為關鍵。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）