俄傭兵譁變 進逼莫斯科 瓦格納俄南起事向普京施壓 白俄宣稱調解成功

普里戈任揚言「懲罰」軍方高層

普里戈任（Yevgeny Prigozhin）上周五在Telegram發布影片，稱俄軍轟炸瓦格納集團（Wagner Group）在烏克蘭一處軍營導致大量傭兵死亡。他其後在多段錄音中警告瓦格納2.5萬人將揮軍莫斯科，向軍事領導層問責，呼籲俄軍士兵勿作反抗。普里戈任否認發動軍事政變，稱瓦格納是「正義行軍」，強調2.5萬名部隊已「準備戰死」。俄羅斯總檢察長克拉斯諾夫午夜後宣布，普里戈任正被聯邦安全局（FSB）旗下國家反恐委員會以「涉嫌策動武裝叛亂」起訴受查，如被定罪最高可判監20年。FSB呼籲瓦格納僱傭兵拘捕普里戈任，並拒絕執行其「犯罪和背叛性指令」。

瓦格納部隊昨日閃電攻下俄羅斯侵烏後勤要塞、俄羅斯南部軍區司令部所在的頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）。普里戈任當地昨晨約7時半（本港中午12時半）在該市的俄羅斯南部軍區司令部發表視像講話，稱瓦格納部隊已佔領當地軍政機關，要求紹伊古（Sergei Shoigu）和格拉西莫夫（Valery Gerasimov）到場會見，否則會封鎖當地，並揮軍莫斯科。

瓦格納約兩小時後宣稱控制另一城市沃羅涅日市（Voronezh）的軍事設施，更稱有俄軍倒戈。普里戈任昨日下午稱，瓦格納車隊在沃羅涅日市以北遭遇火炮和直升機轟炸，隨後俄軍直升機被擊落。瓦格納一批載有軍備的車隊被拍到沿連接頓河畔羅斯托夫和莫斯科市郊、途經沃羅涅日市的M-4高速公路移動。沃羅涅日州北面利佩茨克州州長阿爾塔莫諾夫其後表示，瓦格納已在區內「移送軍備」，呼籲居民留在家中。當地距離莫斯科僅約400公里。鄰近莫斯科的卡盧加州昨宣布限制交通，呼籲私家車輛如非必要避免行駛。路透社形容，瓦格納車隊北上沿途未受大規模阻擋。

普京斥背後捅刀 認俄南局勢「艱難」

普京當地早上約10時發表全國講話，承認目前頓河畔羅斯托夫地區局勢「艱難」，行政和軍事機關工作幾乎被阻斷。他指分裂團結是個人「野心和利益」所致的「背叛」行為，在俄羅斯國家和民眾「背後捅刀」，背叛了犧牲性命「解放」烏克蘭巴赫穆特和頓巴斯的瓦格納戰士和指揮官，以及俄軍。他強調將捍衛國家，不會讓1917年一戰時爆發的俄羅斯內戰重演，並必定懲罰所有準備發動武裝叛亂的叛徒。

普里戈任在普京講話結束後發表錄音回應，指瓦格納「不會向總統（普京）、FSB或任何人的要求投降」，稱普京認為他們背叛俄羅斯是「深切錯誤」，他們只是不想國家繼續受腐敗謊言和官僚主義影響。普里戈任上周五較早前曾聲明稱，普京是聽信紹伊古等軍方領袖的讒言，錯誤作出對烏開戰的決定。

莫斯科市長：形勢嚴峻 促民眾留家

國家反恐委員會昨天在莫斯科市、莫斯科州和沃羅涅日州作反恐戒備，包括檢查民眾身分證明文件，限制街上車輛和人流、加強保護公共秩序，監控和限制電子等通訊。莫斯科市長索比亞寧形容當地「形勢嚴峻」，全市進入反恐行動狀態，所有大型活動已取消，他呼籲民眾避免出行，今明兩日列不上班日「以減風險」。紅場昨晨被架起鐵馬封鎖，南部近郊當局加設機關槍陣地。內地「極目新聞」引述一名身處莫斯科的中國留學生稱，昨天當地生活維持正常，但有中國學生感到擔憂。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）