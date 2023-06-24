莫迪訪美公布兩國新合作框架 罕有記招答提問 否認國內歧視問題

58項內容涉科技外交防衛

莫迪和拜登舉行峰會後，白宮發表有58項內容的聯合聲明，介紹印度和美國的一系列新合作框架（見表），涵蓋科技、防衛、外交、文化交流、全球地位和可持續發展等範疇。此前美印傳媒預告的項目基本上都有提到，包括美企在印半導體投資、印企在美投資、印度本土生產戰機引擎、印軍採購美製無人機，以至印度人最受惠的H-1B簽證逐步開放本土續期等。此外，兩國又宣布在公私營部門的各種科技研究合作和新創科企支援等項目。

向來甚少舉行記者會的莫迪，來到美國「入鄉隨俗」聯同拜登回應傳媒提問。被問到有何措施可改善印度國內穆斯林及其他少數族裔的權利以至捍衛新聞自由時，莫迪回應指無論涉及種姓、信仰、宗教和性別，在其政府都「沒有歧視的容身之處」，毋須改善。惟有關注印度宗教問題的組織質疑，莫迪上述所說「完全是謊言」，指在他任內「印度已成為宗教少數族群的黑洞」。美國國務院的人權和宗教自由報告，也有對印度境內穆斯林、印度教賤民、基督徒等處境提出關切。

拜登被認為是基於要一心拉攏印度反制中國的地緣戰略考慮，而刻意淡化上述爭議，他在記者會也自言跟莫迪在民主價值上有良好討論。他形容美中關係跟美印關係無法並論的其一基本理由，在於美國和印度都是民主國家。

莫迪其後轉到國會山莊，繼2016年後再度應邀在參眾兩院聯席會議上發表演說，惟美國國會僅有的兩名穆斯林女性議員及跟其同屬民主黨的進步派眾議員奧卡西奧-科特都杯葛演說。莫迪在演說上強調民主是印度其一神聖和共享的價值，經漫長時日演變，並有不同的形式和制度，又以印度多種官方語言和包羅不同宗教為由，堅稱多樣性在印度是自然的生活方式。

莫迪在演說未點名提到中國，但稱跟美國共享「自由、開放與包容的印太地區」願景。他又形容「在烏克蘭衝突下，戰爭回到歐洲」，承認這在區內造成巨大痛苦，但提醒「全球南方國家尤其受到影響」。他總結時強調，給予全球南方發聲機會是「前進路向」。

（白宮網站/印度總理辦公室網站/路透社/法新社）