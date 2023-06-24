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罹難者背景各異 19歲孝順仔為取悅父親同行殞命

【明報專訊】「泰坦」號內爆意外中罹難的5名乘員的背景各異，有被認為「為人類開闢新領域」的海洋之門探險公司總裁拉什、挑戰極限的航空大亨哈丁，最年輕死者蘇萊曼則是「孝順仔」，本來對下海感到憂慮，只為在父親節取悅父親而同行。法國海軍退役指揮官納爾若萊則多次探索「鐵達尼」號。

航空大亨挑戰極限拒墨守成規

拉什（Stockton Rush）2009年成立海洋之門探險公司，但早在數十年前已將目光放在極限旅遊。不過，他毫不掩飾對傳統安全措施的厭惡，曾在訪問中直指有時「安全措施」是「純粹浪費」，並指潛水器行業欠缺創新及成長，因受各種規則限制。他曾表示，希望自己的團隊不像其他公司般都僱用50歲白人男子，而是具啟發性的年輕人組成。對於其潛水器，他曾直言潛水器採用嶄新設計，包括用遊戲機操縱器控制和觸控屏幕，「這是用藍牙（無線控制），因此我可以將它交給任何人使用，而它的設計是用作給16歲的少年擲來擲去，十分耐用」。

1964年出生、兒時曾在香港生活的英國富豪哈丁（Hamish Harding），擁有3項健力士世界紀錄，一生追求極限探險。他曾受訪憶述阿波羅11號太空船登陸月球時他才5歲，說：「我清楚記得在香港，跟父母在一台舊黑白電視機上看到這件事。這件事某種程度為我的人生定下方向。」

在英國生活、擁有英國公民地位的巴基斯坦裔商人達烏德（Shahzada Dawood）是巴國最有錢的富豪之一，在今次意外中與及19歲兒子蘇萊曼（Suleman）雙雙喪命。達烏德在英國和美國受教育，家人指他鍾情科幻文學和學習新事物，其友人稱旅行和科學都是達烏德DNA的一部分；至於蘇萊曼的姑媽向傳媒表示，蘇萊曼曾向一名親戚表示他對坐上潛水器感到害怕，但其父對「鐵達尼」號很感興趣，因而感到須取悅父親。

退役指揮官35次回訪「鐵達尼」

77歲法國海軍退役指揮官納爾若萊（Paul-Henri Nargeolet）在1987年成為首批親身探索「鐵達尼」號殘骸的人，並曾最少35次回訪該艘沉船，有「鐵達尼先生」之稱，被視為協助人類了解深海的權威之一。對於潛入深海的風險，他曾在2019年的訪問警告稱：「如果你在11米或11公里發生不好的事情，結果都是一樣的。當你在很深的水中時，你在意識到發生什麼事前就已死了，所以這不是問題。」

（紐約時報/金融時報/每日郵報）

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