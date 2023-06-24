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占士金馬倫：業界警告不宜載客遭忽視

【明報專訊】曾33次潛到「鐵達尼」號殘骸地點的經典電影《鐵達尼號》導演占士金馬倫（James Cameron）周四受訪時稱，業界早就關注肇事公司的安全問題，但警告一直未獲理會。他又震驚於今次事故跟當年「鐵達尼」號沉沒頗有相似之處。

潛水器內爆原因未明，但其結構及運作方式惹人關注。占士金馬倫向路透社表示，當他聽說「泰坦」號船體用複合碳纖維和鈦金屬製造時已有所懷疑。他認為過去有人提出的警告正確，即碳纖維和鈦製成的船體會導致分層（delamination，材料分裂成層的失效狀態）和細微滲水，防護效能會隨時間衰退。他在另一訪問指有深潛工程界資深人士曾去信海洋之門，警告後者做法太實驗性，不宜載客，惟未獲理會。

為了研究和執導電影《鐵達尼號》，占士金馬倫在1990年代成為深海探險家，並入股潛水器製造商Triton Submarines，後者主要製造研究及觀光用潛水器。他指業內標準是用鋼、鈦、陶瓷或亞克力（acrylite）等連續材料（contiguous material）製造耐壓船體，指這些材料經測試效果更好。

與「鐵達尼」海難相似感震驚

他將事件跟「鐵達尼」號海難相比，指當年郵輪船長多次被警告船前方有冰，卻仍在無月之夜全速行駛，導致海難，今次「泰坦」號事故「非常相似」，「警告無人理睬、在同一地點發生……這令人震驚」。

（Metro/紐約時報/衛報）

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