「泰坦」號殘骸證內爆 5人秒喪 失聯不久美軍絕密聲納系統測到爆炸聲

領導搜救行動的美國海岸防衛隊（USCG）少將梅傑（John Mauger）周四下午在記者會上表示，加拿大搜救船「北極地平線」號派出ROV「奧德修斯 6K」號（Odysseus 6K）在水下近4000米海牀、「鐵達尼」號殘骸船頭附近約488米處，發現「泰坦」號一大一小的碎片堆，「符合船艙災難性失壓」造成的特徵。美國海軍打撈專家漢金斯（Paul Hankins）表示，所發現的5塊主要碎片包括尾錐、着陸架、調壓艙的前頭和最尾部分，以及舷窗，明顯屬於「泰坦」號。

海牀環境極嚴峻 未確認遺體

梅傑表示，未能確定能否發現或回收遺體，僅稱深潛機械人仍在蒐集證據，又說「海牀附近環境極為嚴峻」。他表示，暫未知該潛水器發生內爆的確實時間，稱「事件會產生聲納浮標應捕捉到的巨響」，但涉事範圍的監聽工具3天內「收不到如此災難性故障的信號」，又稱此前周二和周三偵測得的「撞擊噪音」與「泰坦」號無關。

《華爾街日報》周四晚引述參與搜索的美國國防官員報道，海軍分析了聲納數據，偵測到在「泰坦」號失聯後不久其下潛位置附近一帶出現與內爆或爆炸吻合的異常聲響，雖然當時認為有關資料「不具確定性」，但仍告知指揮官，以協助搜救行動」，而官員亦決定「繼續任務，盡力搜救潛水器內5人的生命」。美國海軍出於國家安全理由，沒公開偵測到爆炸聲的系統資料，《華爾街日報》僅指該偵測系統是絕密軍用聲納偵測系統，一般用作偵測敵軍潛水艇。

占士金馬倫稱早感凶多吉少

執導電影《鐵達尼號》、曾深潛視察「鐵達尼」號殘骸多達33次的占士金馬倫（James Cameron），周四接受路透社視像訪問稱，他很早就收到「泰坦」號失聯的消息，也有人告知他該潛水器可能發生爆炸的資訊，在搜救行動一開始他就知道潛水器「凶多吉少」。他說：「我們得知消息的1小時內即獲證實，在潛水器失聯的同時（水中感音器）也聽到一聲巨響。應答器失聯、通訊失聯，我知道發生什麼事，潛水器內爆了。」他稱周一向同事發電郵哀稱：「我們失去了一些朋友」，指「泰坦」號「已在海底化為碎片」。

3公民死亡 英外相致哀

占士金馬倫是潛水器生產公司Triton Submarines的老闆之一，是載人水下載具（MUV）業一分子。他說，這宗釀成5人罹難的事件是這個產業首度發生深海死亡事故。

英國富商哈丁的家屬發表聲明向他致敬，說：「他（哈丁）是獨一無二的，我們很崇拜他……無論面對何種情勢，他都是滿懷熱情的探險家，他的一生為了他的家庭、事業和下一次冒險而活。」今次意外有3名英國公民身亡，英國外相祁湛明（James Cleverly）在Twitter發文表示深切哀悼。擁有英國國籍的巴基斯坦商人達烏德（Shahzada Dawood）及其19歲兒子蘇萊曼（Suleman）的家族基金周五發表聲明，稱對兩人喪生感到十分悲痛，並感謝搜救人員努力。

（綜合報道）