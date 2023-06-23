印美國安顧問 推進兩國合作關鍵人物

「印度占士邦」 美讚國際之寶

據印度《經濟時報》所指，莫迪2014年上台後，其一最早的人事任命便是多瓦爾。情報體系出身、千禧年初年曾任情報局局長的多瓦爾（故有印度傳媒稱他為「印度占士邦」），此後成為莫迪在外交國安領域的左右手——另一重要人物是提出「多重結盟」（multi-alignment）戰略的現任外長蘇傑生。

多瓦爾經常負責一些最棘手或最戰略性的任務：他就任才約半年，即兼任中國問題特使，負責為中印重啟邊界談判鋪路；2019年印度廢除憲法第370條，藉此收回查謨和克什米爾地區自治權，他被指是主要策劃者之一；到今次莫迪訪美重點之一的美印「關鍵與新興科技倡議」（iCET），也是由他負責跟美方協商。

拜登和莫迪去年QUAD峰會期間宣布iCET計劃，多瓦爾此後獲指派相關談判，美方主要對口官員便是蘇利文，他倆今年1月正式宣布iCET成立，成為美印關係的新里程碑。iCET容許美印在人工智能、防衛生產、量子電腦、半導體、通訊基建以至太空項目等合作，在多瓦爾和蘇利文推動下，迄今最主要成果是全球最大飛機引擎生產商通用電氣航空（GE Aviation）同意在印度生產飛機引擎，甚至可望轉移科技來協助印度本土自行生產戰機引擎。

多瓦爾在推進美印關係的角色，尤其受華府看重。美國駐印大使加塞蒂（Eric Garcetti）近日稱許多瓦爾在塑造iCET上的作用，「印度的國安顧問不只成為國家之寶，更已成為國際之寶」。

蘇利文則是拜登的核心外交幕僚之一（另外還包括國務卿布林肯和特拉華州參議員庫恩斯等），任內主導華府的烏克蘭、印太（對華）以至地緣經濟和科技等領域的戰略規劃。作為美印iCET項目的美方牽頭人，蘇利文對美印關係提升也有重要作用，他上周二（13日）一連兩日到訪印度，會見莫迪、多瓦爾和蘇傑生，為莫迪訪美行程內容作最後協調。蘇利文回國後在記者會上表明，預期美印關係會在莫迪此行迎來「轉型時刻」。

拜登核心幕僚：華非首要議題

在周一刊登的《印度斯坦時報》專訪，被問到驅動印美關係前進的因素有多少是對中國的共同焦慮時，蘇利文強調拜登和莫迪皆通過「（美印關係）所帶來的機會」視角去看待雙邊關係，多於通過「其需要憂慮或防止的威脅和挑戰」視角，又指美印關係的「壓艙物」來自兩國民眾對視另一方為伙伴的「本質樂觀」看法，「因此這不是對於共同威脅的某種地緣政治協議或權宜之合」。他形容印度跟美國國安願景一拍即合，加深兩國防衛聯繫符合美方利益。

然而，蘇利文也在訪問中承認，中國會是雙方討論的議題之一，「我們嘗試做的是發展對中方動作和活動各自關切的共同理解，繼而盡可能就如何處理這些關切進行協調和結盟」。但蘇利文重申，對華議題並不處於「首要或主導地位」。

明報記者