白宮隆重迎莫迪 「送禮不說教」 拒質疑印度宗教極右損民主 拜登：宗教多元兩國「核心原則」

莫迪在香港時間昨晚抵達白宮，得到拜登高規格接待，二人在白宮南草坪舉行的歡迎儀式上先後發言。拜登強調「美印關係將成21世紀最關鍵的關係之一」，明言需要兩國共同努力和領導才能應對本世紀全球面臨的挑戰和機會。莫迪的發言夾雜英語和印地語，形容白宮盛大歡迎儀式「令印度14億人民感到榮幸和自豪」，強調兩國社會都「建基於民主價值觀」，「我們牢固的戰略伙伴關係是民主力量的明證」

美國人權組織和部分民主黨人近年質疑莫迪政府推動印度教民族主義，打壓人權和言論自由，令印度民主倒退——逾70名民主黨國會議員本周去信拜登，要求他與莫迪討論保障人權和民主價值觀的必要，另有至少3名進步派明星議員宣布杯葛莫迪在香港時間今日凌晨的美國國會演說。

然而，拜登在白宮儀式上的發言顯然試圖淡化這方面的爭議。他說：「法律下的平等、表達自由、宗教多元主義和人民的多樣性——那些核心原則歷久演化。即使它們在我們兩國自身歷史上面對過挑戰，仍會激發我們的力量、底蘊和未來。」莫迪則回應指，美印兩國都為自身的多樣性感到自豪，皆相信「為了所有人的利益（和福祉）」之基本原則。

美官員：視印「制華關鍵力量」

白宮國家安全顧問蘇利文周三已向傳媒表明華府新聞、宗教或其他自由會受挑戰時「表達自己觀點……但不會試圖說教」。莫迪政府向來對外否認上述類似指控，但《衛報》最新報道指其私底下實際上很憂慮印度在西方民主評估指數的下滑趨勢，擔心影響印度以全球最大民主國家自居的招牌。

拜登政府對莫迪的禮遇，反映美國對印度的戰略考慮。有華府官員直言，美國視印度為制衡中國在印太地區主導地位的關鍵戰略力量。《紐約時報》分析指，儘管對印度人權存在隱憂，但在美國跟俄羅斯對抗和與中國僵持之際，拜登仍需要印度，被迫接受其不足之處。

拓軍用引擎晶片合作 簡化人才簽證

因此，拜登政府非但無意「說教」，相反更對印度「送禮」，事前預告峰會後將宣布一系列加強美印軍事和經濟聯繫的協議，涉及工作簽證、晶片投資、戰機引擎、軍事無人機和太空合作等。其中通用電氣航太周四率先確認，已跟印度國營印度斯坦航空公司（HAL）簽署協議，為印度空軍製造戰機引擎，並在印度共同生產該公司的F414引擎，將用於印度的「光輝」戰機。

路透社周三（21日）則引述消息人士報道，拜登政府最快周四宣布先導計劃，對以印度人最受惠（在2022財年獲批國籍比例高達73%）的美國H-1B工作簽證放寬續期條件，可在美國境內申請而不須先離境一年，讓印度科技人員更容易在美國生活和就業。

（綜合報道）