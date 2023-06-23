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FTC控告亞馬遜黑暗模式「騙訂購難取消」

【明報專訊】美國聯邦貿易委員會（FTC）周三（21日）入稟西雅圖一間法院，指控網購巨擘亞馬遜（Amazon）多年來未經消費者同意下將他們加入付費的Amazon Prime服務，同時令消費者難以取消訂閱該服務。亞馬遜否認指控，稱在事實及法律上都不正確。

指介面有欺騙性 退訂繁複

FTC在入稟文件指亞馬遜利用所謂「黑暗模式」的操縱性、脅迫性或欺騙性用戶介面設計，欺騙消費者註冊以自動續訂Prime服務。FTC指很多情况下，非Prime訂戶在亞馬遜購物時會遇上非常難懂的選項，同時在點選完成交易時未經用戶同意即為其註冊Prime，即使隨後想退訂，用戶又會面對亞馬遜刻意設置的繁瑣程程序。

自2005年起推出的Prime目前全球有逾2億名訂戶，該服務提供運費優惠及串流電影等服務，在美國年費及月費分別為139及14.99美元（約1084及117港元），在英國的年費則為95鎊（近953港元）。FTC現尋求法院頒令要求亞馬遜改變做法，並處以金額未明的罰款。

亞馬遜否認 稱正跟FTC商討

亞馬遜稱本身正跟FTC商討有關問題，不滿對方入稟前未事先通知。該公司強調客戶喜用Prime服務，有透過設計讓用戶清楚、簡單註冊或取消Prime會員資格。

（衛報/BBC）

相關字詞﹕美國聯邦貿易委員會（FTC） Prime會員 亞馬遜（Amazon）

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