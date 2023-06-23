昔困深海80小時 生還者憶述「艙內極冷」

【明報專訊】「泰坦」號已失蹤到超過潛水器上的供氧死線，5名乘客恐怕凶多吉少。50年前英國前海軍工程師馬林森（Roger Mallinson）與同僚也經歷相似事故，但運氣較佳，當時他們乘坐的潛水器被困水下480米，超過80小時後，在氧氣僅剩12分鐘時獲救，是史上最深海救援行動。現年85歲的他日前受訪，憶述當年事發時曾感悲觀，形容艙內極冷，必須保暖且盡量省氧氣保命。他自言為「泰坦」號的乘客們感到害怕，強調救援人員的快速反應對被困者存亡至關重要。
盡量不動不說話 氧剩12分鐘獲救
1973年8月29日，馬林森與同僚查普曼（Roger Chapman）乘搭約2米闊的潛水器「雙魚座III」號前往愛爾蘭對出240公里海域，潛入水下鋪設跨大西洋電纜。當他們準備被拖回母船時，潛水器艙口突然打開，導致船尾一個獨立部分入水，令潛水器墜下480米深的海底。兩人被困時，潛水器內只有一份三文治、一罐檸檬汽水和有限的氧氣供應，他們盡量不說話和不移動，以保存氧氣，並緊握對方的手彼此支持。
馬林森接受法新社訪問時，憶述被困深海時不免感到悲觀，「壓力非常大，非常冷，你必須努力保暖，你不想消耗氧氣」。 他指自己當時有一件大毛衣，但查普曼沒有，「所以我們用很多白色破布，把他包成了木乃伊」。在國際救援人員搜救下，美軍潛水器CURV-III經過84小時終將「雙魚座III」號拉上水面。馬林森自言直至艙門打開才鬆一口氣。