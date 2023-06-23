「泰坦」號搜索範圍尋獲碎片區 專家懷疑船體故障致爆炸 氣盡日法國救兵恐無功

專家：碎片為潛水器着陸架及後蓋

英國廣播公司（BBC）另再引述海岸防衛隊的聲明稱，「北極地平線」號的遙距操作器具（ROV）在鐵達尼號殘骸附近海底發現碎片區。英國傳媒其後引述「泰坦」號潛水器上兩名乘客的友人兼潛水專家默恩斯（David Mearns）稱，根據「探險家俱樂部」的主席加里奧特（Richard Garriott）所說，海防衛隊發現的碎片是潛水器的着陸架及後蓋。另有英媒引述參與搜索的專家說法，同樣指已經在海底發現「泰坦」號的着陸架和後蓋，這表明該潛水器已遭受了「災難性的內爆」，足以令艙內5人全部喪生。

供氧死線昨晚已過 救援未停止

「泰坦」號的預計供氧時間在本港昨晚約7時已過，但法國海洋開發研究院（Ifremer）應美方要求派出的研究船「阿塔朗泰」號（L'Atalante）已駛抵發生事故的北大西洋海域，利用回音測探技術描繪確認海牀地圖後，已投放可深潛至6000米的「維克托6000」（Victor 6000）無人潛水機械人。加拿大拖船「北極地平線」號（Horizon Arctic）的ROV亦已潛抵海牀搜索。Ifremer海事行動主管勒福爾（Olivier Lefort）指，「維克托6000」雖無法助「泰坦」號升回海面，但具有齊全的錄像設備，以及可剪斷金屬纜索的操作臂，假如「泰坦」號是被鐵達尼殘骸等外物勾纏住，可助其脫困。

海岸防衛隊否認每30分鐘傳聲音

加拿大的P-3獵戶座反潛巡邏機的聲納浮標周二晚和周三早上在「泰坦」號失聯海域偵測得「水下噪音」，但美國海岸防衛隊（USCG）的弗雷德里克在周三中午記者會坦言「不知道」噪音來源是什麼，又否認外界流傳所指聲音每30分鐘傳出一次。他指周二晚錄得的聲音數據正傳送至美國海軍通宵分析，但暫未有結論。

專家則指聲響或由海中其他東西造成，確定位置實際如大海撈針，就算找到「泰坦」號，打撈過程也可能需時數天，要救出艙內5人機會渺茫。

弗雷德里克強調USCG、美國海軍、加拿大海岸警衛隊和持有「泰坦」號的「海洋之門探險公司」（OceanGate Expeditions）組成的聯合指揮部，正指示搜索傳出噪音的海域，範圍面積有如兩個美國康涅狄格州（約2.6萬平方公里），期望當地周四早上更多ROV到手後繼續搜索相關範圍，如持續偵測得噪音，將加派ROV到他們最後發出的位置搜索。指揮部周三發新聞稿表示，再多4艘加拿大海岸警衛隊船舶、載有醫療隊伍和解壓艙的加拿大海軍海岸防衛艦「格萊斯貝」號、一艘商用拖船和一艘法國研究船正駛往事發地點，3艘載有ROV的船舶正在現場搜索。

《紐約時報》周三引述英國皇家海軍少將帕里報道，如果找到「泰坦」號，應由已在現場待命、搭載可深潛6000米的美國海軍「線控海中回收器具-21」（CURV-21）的「遙遠深海打撈系統」（FADOSS）上場，協助「泰坦」號返回海面。報道指，FADOSS可從海中吊起2.72萬公斤的沉船或飛機，而「泰坦」號重10,432公斤，在可承重範圍內。

（綜合報道）