上太空潛深海 富豪潮玩有價有市

水下旅遊（submersible tourism）始於1980年代中，遊客可參觀海裏的珊瑚礁、墜海二戰戰機或古船殘骸、淺海海底。今年初有報道指出，一些成功的潛艇遊公司每月收入可高達100萬美元（780萬港元）。

隨着抵受水壓等技術日新月異，潛艇下潛深度擴大。2020年5月起，有公司推出探索深逾1萬米的地球最深海溝——馬里亞納海溝（Mariana Trench）的潛艇團，一趟約14個小時的海底遊連同花4小時下潛、4小時升回海面，每名乘客收費75萬美元（約585萬港元）。今次涉事的海洋之門探險公司推出的3810米深「鐵達尼」號殘骸觀賞遊，收費每位25萬美元（約195萬港元），已相對較便宜。

水下旅遊恐損有價值遺蹟

早於20多年前，已有公司籌辦觀賞「鐵達尼」號殘骸的潛艇遊。最早是一家英國公司由1998年開辦至2012年最後一次，共下潛過197次，每位票價由逾3.2萬美元（約25萬港元）升至5.9萬美元（約46萬港元）。其間及之後有其他公司加入舉辦這行程。報道指出，即使潛艇遊沒有打算直接觸「鐵達尼」號，也有可能因碰撞而加劇沉船損毁，英美等國有意推動將之列為聯合國教科文組織水下遺產，給予保護。

（華盛頓郵報/Slate）