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乏安全認證炒「吹哨人」 深潛公司爭議多

【明報專訊】出事潛水器所屬的「海洋之門（OceanGate）探險公司」爭議愈揭愈多，包括潛水器並沒獲業界驗證，公司以往亦曾多次接獲專家質疑潛水器安全性，但公司選擇漠視，更將「吹哨」的員工撤職。此外，在潛水器失聯達8小時後美國海岸防衛隊才接獲通知，公司被質疑延遲通報，延誤救人時機。

《紐約時報》周二（20日）報道，在「鐵達尼」號殘骸所在的近3800米深海，每平方吋水壓高達3噸，因此潛水器須具抗高壓能力，很多具規模的潛艇公司，都會為旗下潛艇作大量測試，並取得相應水深的證書和評級。不過，私人潛水器與軍方或其他政府機構潛艇不同，並不受任何政府或跨政府組織監管，特別是當潛水器在公海運作。

出事的「泰坦」號潛水器採用大膽創新設計，包括採用碳纖維和鈦金屬混合，較傳統主要用鋼或鈦金屬所造的潛水器設計不同，公司網頁稱這設計大大降低潛水器重量，令運輸和運作成本得以減少。報道引述曾兩次乘坐潛水器探索「鐵達尼」號的退役海軍潛水員麥克拉倫（Alfred S. McLaren）說，「泰坦」號船身採用不同物料製造，其結構令人擔心，原因是兩種物料擴張和壓縮的程度不同，難以確保防水性。

辯稱安全認證窒礙創新

公司辯稱，正因「泰坦」號設計嶄新，因此才沒像其他潛水器般獲發安全證明，強調大多海事意外涉操作錯誤，而非機件故障。不過，麥克拉倫稱，「泰坦」號採用尖端技術，就更需認證其安全性，報道亦引述深海潛航專家稱，沒取認證只顯示該公司是在「偷雞」。

除了淡化認證權威，「海洋之門」亦多次漠視安全警告。在2018年1月，當公司工程團隊準備將「泰坦」號轉交新團隊測試安全之際，海事運作總監洛赫里奇（David Lochridge）先後以口頭和書面向公司高層發警告，指「泰坦」號須作更多測試，強調它到達極深海域時有可能對乘客造成危險。兩個月後，公司再接獲30多名業界領袖、深海探索專家等撰寫的聯署警告信，指公司就「泰坦」號放棄傳統評估的「試驗性」做法可能導致災難。公司回應稱業界要求認證的工業標準窒礙創新。公司隨後將洛赫里奇撤職，同年更入稟法庭控告他將公司機密資料外泄，後者則指公司非法解僱，雙方後來庭外和解。

潛水器抗壓性厚度成疑

與洛赫里奇同期在公司工作的一名匿名者亦向美國有線新聞網絡（CNN）透露，他當時已對「泰坦」號的碳纖維外殼的5吋厚度感憂慮，稱公司工程師本來預計外殼會厚7吋。他稱公司內部不同員工和合約商都曾提出憂慮，但總裁拉什（Stockton Rush）每次開會都極力淡化，甚至炒掉質疑者了事。

失聯8小時求援 恐誤救人

此外，英國《每日郵報》報道，根據公開的資料，「泰坦」號美國東岸時間周日上午近10時失聯後約8小時，「海洋之門」才向美國海岸防衛隊求援，有耽誤救人時機之嫌。

（紐約時報/CNN/每日郵報）

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