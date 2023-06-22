美裁3人為華「獵狐」非法執法罪成

華使館指誹謗 遣返逃犯正義

55歲前警員麥克馬洪（Michael McMahon）、27歲珍珠奶茶店職員鄭聰穎（Zheng Congying；音譯）、66歲地盤工朱勇（Zhu Yong；音譯）等3人周二被定罪後，依次面臨20年、10年和25年監禁。

案情指退休後當私家偵探的麥克馬洪2016年受聘於朱勇，為對方追查涉嫌侵吞公款的徐進（Xu Jin；音譯）及其家人的新澤西州住址等資料，並對徐進及其在美親屬展開監視、騷擾、恐嚇，例如叫徐進他們選擇返回中國或自殺。鄭聰穎被指於2018年在徐進家門外留下字條，說如果他肯回國坐牢10年，其妻兒可以無恙。

徐進原為湖北武漢官員，被控盜用了3000萬美元公款，2010年偕妻子赴美。

辯方律師強調三名被告無辜，將會上訴。麥克馬洪稱以為只是為私人公司追數，倘早知事涉中國政府，不會受委託。

（路透社/華盛頓郵報）