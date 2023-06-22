德《圖片報》減人手 研AI支援新聞工作

內部電郵預告編輯校對將受影響

《法蘭克福匯報》（FAZ）周一（19日）報道，《圖片報》出版商Axel Springer SE發給員工的電郵稱，《圖片報》將「不幸地與那些在數碼時代由AI或自動流程接手其工作的員工分道揚鑣」，並指一些「編輯、印刷人員、副編輯、校對員和圖片編輯的角色將不再像現在般存在」。FAZ報道，《圖片報》稱希望避免裁員，但尋求將地區報章版本由18個減至12個，並削減約200個職位。

早在今年2月，Axel Springer行政總裁德普夫納（Mathias Döpfner）表示，該公司將成為「純數碼媒體公司」，聊天機械人ChatGPT等AI工具會「讓獨立新聞工作比過往都更好，或將之取代」。他預測AI很快比人類新聞工作者更能匯總資訊，只有能提供最好的原創內容的出版商才能生存下來。

稱地區資源再分配無關裁員

《圖片報》集團的通訊主管森夫特（Christian Senft）其後向新聞網站Cointelegraph表示，有關報道內容錯誤，稱目前沒打算用AI取代新聞工作者，又澄清有關公布是說公司將愈來愈多使用AI支援新聞工作。森夫特解釋，公司計劃今年底前把18個地區報章版本減至12個，15個地區辦公室減少10個，大部分工作搬到柏林，因此相關地區不再需要秘書處及圖片製作員，又強調相關職位減少跟AI無關。

美國新聞網站BuzzFeed今年曾表示目標利用AI加強內容，英國《每日鏡報》和《每日快報》亦研究應用AI技術。不過AI負責編採工作仍需時改進，科技新聞網站CNET曾利用AI撰稿再交編輯人手檢查準確度，但在1月承認逾半文章都要修改。

（衛報/Cointelegraph）