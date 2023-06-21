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法說服4國買歐製防空 被視挑戰德「天盾」

【明報專訊】法國總統馬克龍周一（19日）在巴黎舉行的歐洲防長會議中，成功游說多個歐盟盟友採購歐洲企業製造的防空系統，他又強調歐盟須透過建立國防產業來維持戰略自主，而非過度依賴美國，此舉被視為挑戰由德國領導、從歐洲以外地區聯合採購軍備的「歐洲天盾」（European Sky Shield）計劃。

馬克龍：烏戰顯自產武器重要

俄軍侵烏引發歐洲防空隱憂，德國去年10月提出「歐洲天盾」計劃，與14個北約成員國（包括今年加入北約的芬蘭）透過聯合採購軍備，建立歐洲空中及導彈防禦系統，這些防空系統購自德國、美國及以色列，例如美國的愛國者及以色列的「箭式3型」（Arrow 3）系統。迄今連同波羅的海國家、英國和多個東歐國家，共有17國加入計劃，但惹來一心想推廣自家製造中程防空導彈的法國不滿。縱使德國其後將法國與意大利合製的MAMBA防空系統加入「歐洲天盾」的可能採購名單，但法國仍拒絕加入該計劃。

周一在巴黎航空展期間舉行的20國防長會議上，馬克龍說，法國、比利時、塞浦路斯、愛沙尼亞和匈牙利已簽署協議，將聯合採購由歐洲導彈生產商MBDA製造的法國「西北風」（Mistral）防空系統。他說：「當我們談到防空時，急於（加強）能力是錯的，戰略才是首要問題。烏克蘭的情况顯示，我們只能給基輔提供自己擁有且自行生產的東西。來自非歐洲國家的東西比較難以管理，它會受制於時程安排、優先次序，有時甚至需要第三國的授權。」

馬克龍說，長遠而言歐盟要有戰略自主，而非透過北約過度依賴美國，而建立戰略自主的關鍵在於建立歐洲國防產業，並在歐盟內部採購。法國是全球最大武器出口國之一。

（路透社/法新社）

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